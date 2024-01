Rosina de Gran Hermano 2024: por qué Alan la envió a placa y la dura opinión de sus compañeros

Rosina Beltrán es una de las 19 participantes de la edición de Gran Hermano 2024 y por primera vez se encuentra en la placa de nominados. Desde su presentación, la uruguaya llamó la atención del público por su simpatía, por su carisma y por su espiritualidad, características que a sus compañeros no les cierran.

Durante las dos primeras semanas a Rosina la relacionaron con varios compañeros como, Alan, Joel (con quién tuvo una relación fuera de la casa), Nicolás y Lucía. Pero ella en varias oportunidades aclaró que no quería tener nada con nadie dentro de la casa más famosa.

Rosina de Gran Hermano 2024. Foto: Instagram

De todas maneras, entre Alan y Rosina hubo un coqueteó y ambos admitieron que se divertían juntos, pero Rosi no quería más que eso. Luego, Alan admitió frente a Santiago del Moro que le parecía linda Denisse y ella le correspondió. En la cuarta semana Alan, líder, decidió nominar en el confesionario a Rosina y luego, salvar a Lisandro de la placa y enviarla a ella.

Al recibir la noticia, Rosina se quedó quieta y Alan dijo que no la enviaba por nada en especial, mientras que Rosina confirmó que sentía que le tocaba a ella.

Los duros comentarios de los participantes sobre Rosina de Gran Hermano 2024

Durante el día, algunos de los participantes se reunieron a hablar en el fondo de la casa y tocaron el tema de Rosina, quién quedó en placa. Emmanuel cree que Rosina hace un personaje y que está actuando todo el tiempo, y dijo: “cuando está haciendo gimnasia, está agitada y no le sale el personaje” y Alan respondió: “sí, parecía otra chica cuando hablaba”.

Además, Agostina agregó que Rosina estudió actuación y Carla disparó: “no se da cuenta que si actúa de pelotud** y calienta pij** no le suma”. Catalina dijo que ya le da bronca y ”Manzana” dijo que no le cree nada. Finalmente todos concluyen en que ella sobreactúa su personalidad.

La opinión de Rosina sobre Alan y Joel de Gran Hermano 2024

Rosina confesó: “estaba tan contenta con mi relación con Alan, eramos como dos niños”. Y Sabrina le dijo: “Si vos solamente le dabas bola a Alan, Alan iba a estar ahí, pero como estabas entre tantos dijo chau”.

Rosina de Gran Hermano 2024. Foto: Twitter

Por otro lado, Rosina contó que se sintió re juzgada y dijo: “no era que yo estaba tiroteando por todos lados, yo no lo sentí así. Pero toda la casa me jodía”. Además, explicó refiriéndose a Joel: “yo no le debo ninguna explicación a nadie, yo entré soltera y hago lo que quiero. Simplemente me estoy divirtiendo y siendo yo al 100%. Para mi no tiene nada de malo que me shippen con otros, pero no estoy para eso”.