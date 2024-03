Agostina volvió Gran Hermano 2024: ¿cómo reaccionaron los participantes?

Tras una salida polémica, Agostina volvió a entrar a la casa Gran Hermano 2024 . Ésta vez fue a través de un “congelados” que generó todo tipo de reacciones entre los jugadores que quedan. Incluso, la ex hermanita se animó a enfrentar a la cara a Furia, con quien la relación había terminado muy mal al irse la de casa tras los fuertes enfrentamientos que tuvieron.

Con vestido ceñido al cuerpo fucisa, Agostina entró a la casa y saludó: “Hola hermanitos, ¿cómo están?”. Y agregó sonriente: “Qué lindos verlos, qué lindos que están... Bueno, primero, les traje la valija que va a ir donde corresponde. Se la llevó Licha pero yo la traje de nuevo. Segundo, traje regalitos pero, a diferencia de la anterior vez, no voy a elegir yo a las personas. Se los voy a dejar en la mesa y van a ser ustedes quienes elijan agarrar el sobre”, dijo a sus ex compañeros de competencia.

Agostina volvió a entrar a la casa de Gran Hermano y fue directo a ver a Furia. (Collage web)

Haciendo alusión a su polémica salida, se expresó: “Pero qué lindo como los extraño a pesar de todo, chicos. Me fui de una forma horrible y tenía muchas ganas de entrar. `Hola Juliana`”, saludó Spinelli a su ex amiga que, con el correr del juego, se transformó en su archi enemiga, para luego dirigirse a Mauro, el amigovio de Furia, y pedirle: “me la cuidás, eh, me la cuidás”.

El ataque que prepara Agostina a Furia de Gran Hermano / Captura

Luego de pocos minutos, Agostina se fue de la casa, aunque los jugadores tuvieron que seguir inmóviles hasta que la voz de Gran Hermano los descongeló.

Reacciones de la casa ante la presencia de Agostina.

La mayoría de los integrantes del reality show destacó lo bien que se la vio a Agostina Spinelli en su reingreso. Zoe y Rosina se ilusionaron poniendo el énfasis en que afuera de GH a todos los participantes les cambia la vida para mejor.

Hubo algo de desconcierto y apatía tras su aparición. Furia, sin aires demostrativos, dijo: “no lo puedo creer, qué bueno, bolud...”, y se sacó el buzo con capucha.