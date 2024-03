Nicolás y Florencia de Gran Hermano 2024 recrearon la escena de Thiago y Daniela

Nicolás es uno de los participantes más queridos, y Florencia es una de las participantes que ingresó junto con los nuevos, pero se ganó el cariño de la gente, gracias al ship que creó. De todas maneras, las emociones y los sentimientos dentro de la casa de Gran Hermano 2024 están en continuo cambio.

A casi tres semanas del ingreso de los nuevos participantes a la casa de Gran Hermano 2024, Florencia y Nicolás habían creado un hermoso y tierno vínculo, situaciones que mostraban química entre ambos y hasta se habían besado. Pero de un día para otro todo cambió.

La relación de Florencia y Nicolás de Gran Hermano 2024. Foto: Web

En esta oportunidad, durante la fiesta del viernes 22 de marzo, Nicolás habló con Martín Ku y le contó sobre la decisión que tomó. Nicolás explicó que él necesitó darse el lugar de probar que le pasaba y que sentía por Florencia, pero notó que su tranquilidad comenzó a bajar y que empezaba a pensar en muchas cosas.

Por lo cual, decidió no continuar con Florencia, ya que si llegaba a la final, necesitaba hacerlo con la cabeza tranquila. “Es algo que no va a entenderlo porque no está acá hace tanto tiempo”, explicó sobre Florencia. También, se arrepintió por no marcarle los límites antes y aclaró que él quiere seguir siendo su amigo.

A esta situación Florencia no se la tomó bien y charló con Joel, le contó: “Yo me tuve que bancar, que todos digan que es una estrategia y le dije que me re boludeó”, agregó que Nicolás le explicó que no era así, pero que se sentía culpable porque él tuvo falta de comunicación con la relación que tiene afuera de la casa.

Florencia contó que no entiende a Nicolás porque horas antes de decirle que no quería continuar con este vínculo, le dijo: “Dame un beso a ver si me queda marcado, dame otro”.

Nicolás y Florencia recrearon la escena de Thiago y Daniela de Gran Hermano

En la edición de Gran Hermano 2022-23, Thiago y Daniela tuvieron una escena en la que ella estaba pensativa en el patio, mientras él comía choclo. En este caso, luego del distanciamiento entre Nicolás y Florencia, recrearon la escena, mientras ella estaba en el patio pensando, él estaba caminando con las manos en la casa.