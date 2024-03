La contundente opinión de Denisse sobre las actitudes de Florencia con Bautista de Gran Hermano 2024

Gran Hermano 2024 tuvo una de las semanas más intensas en el reality desde que comenzó en diciembre. Debido a que reingresaron Sabrina y Denisse por el Golden Ticket y cinco nuevos jugadores: Mauro, Darío, Paloma, Damián y Florencia que causaron gran revuelo dentro de la casa más famosa del país.

Frente a la llegada de los nuevos, “Los originales” no se mostraron muy contentos por las nuevas caras en el juego, ya que es posible que se extiende por más tiempo su estadía en el reality. Por su parte, los cinco participantes buscan su lugar dentro de la casa para comenzar a desarrollar sus estrategias.

Denisse reingresó a la casa y ni bien llegó tuvo un apasionado encuentro con Bautista, ya que eran una de las parejas del reality que se separaron cuando la chubutense quedó eliminada. En esta segunda oportunidad, aprovechan para volver a estar juntos.

Bautista y Denisse son los protagonistas del romance de esta edición de Gran Hermano

La actitud de Florencia con Bautista que generó el enojo de Denisse en Gran Hermano 2024

Sin embargo, Florencia Regidor, una de las nuevas, se vio atraída por Bautista y no oculta sus intenciones dentro de la casa, en más de una ocasión se la vio muy cerca del uruguayo. Lo que generó los celos y enojo de Denisse por las malas intenciones de la nueva.

En una charla que tuvo Denisse con Paloma habló de las actitudes de Florencia con Bautista que le generan sospechas. “No me gusta porque me jode. Si sabe cómo son las cosas, ¿para qué hace esto? Y me pongo a pensar, ¿la ubico o no la ubico?”, expresó la chubutense sobre las inseguridades que le genera el accionar de la nueva.

“Por ahí decís mejor me callo la boca para no confrontar”, comentó Paloma. Ante esto, Denisse agregó: “Y además por él, que sé que de su parte no hay nada. Él es más bueno...”.

Luego fue contundente con su opinión al explicar las actitudes de Florencia con Bautista desde que ingresó a la casa: “Ella sabe cómo son las cosas, lo hace de forra”.