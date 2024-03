La importante advertencia de Santiago del Moro a los nuevos participantes de Gran Hermano 2024: “No se transformen en plantas”

Gran Hermano 2024 vivió una de las semanas más intensas desde que comenzó el reality. En la gala del domingo Licha se convirtió en el eliminado por decisión del público y Agostina decidió abandonar de manera abrupta. Frente a esto, el lunes ingresaron dos exparticipantes y cinco nuevos concursantes.

Ante la serie de acontecimientos, la casa se vio muy revolucionada y los jugadores que están desde diciembre no se mostraron muy contentos por los cambios debido a que posiblemente se pueda extender su estadía. Mauro, Darío, Damián, Paloma y Florencia fueron las nuevas caras que ingresaron a la casa más famosa del país.

Luego de las especulaciones y las críticas que viene presentando Gran Hermano desde que empezó, Santiago del Moro decidió hablar de frente con los nuevos participantes y los citó en el confesionario para dejarle una importante advertencia.

Estos son todos los jugadores de Gran Hermano 2024: los nuevos ingresos, los del repechaje y los originales Foto: Instagram

Qué le dijo Santiago del Moro a los nuevos participantes de Gran Hermano 2024

“Como habrán visto, los chicos hace tres meses que están ahí y están a otro nivel. Están con otras preocupaciones, casi con otra vida. Imagínense que hace tres meses no tienen contacto con su familia, con el celular, con la vida, con el país, con el contexto, con nada”, comenzó su discurso el conductor del ciclo televisivo.

“Poco a poco esto también les va a ir pasando a ustedes, van a ir perdiendo ese aquí y ahora que tienen con lo que pasa acá afuera. Van perder conciencia de lo que sucede, van a extrañar. Yo quería tener esta charla con ustedes”, agregó del Moro.

Ante esto, Florencia acotó: “A Mauro y a mí nos dieron con un caño”. “Póngase un poco en el lugar de ellos también. Imagínate que de un saque entren cinco personas nuevas”, comentó el conductor.

Luego procedió a dejarle un consejo para sus estrategias dentro de la casa. “Yo lo que les quería recordar es que esta semana no van a nominar, no están jugando. Pero, por favor, no echen raíces ahí adentro. No se transformen en plantas. Todo lo que querían demostrar y hacer es desde ahora”, expresó Santiago.

“No se dejen estar porque la semana próxima ya nominan y van a ser uno más. Son presa fácil dentro de esa casa que ya tiene su funcionamiento. No pierdan tiempo. Un paso en falso los puede dejar fuera. La casa es de todos por igual, tienen los mismos derechos. Que gane él o la mejor”, cerró el conductor.