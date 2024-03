El enojo de Virginia con Rosina de Gran Hermano 2024: “Podés ser un poquito menos...”

Virginia es una de las participantes más queridas de Gran Hermano 2024 por la audiencia, ella ingresó como reemplazo de Carla y desde entonces, se ganó su lugar en la casa. Con su personalidad frontal y divertida conquistó a la audiencia del reality, y cada vez está más firme en la competencia.

Tras la gala de salvación, Virginia comenzó a llorar, ya que el líder de la semana, Bautista, decidió enviarla a placa, y ella explicó: “Siempre voy a ser la nueva”, a pesar de que está hace más de dos meses en la casa más famosa.

La tristeza de Virginia de Gran Hermano 2024 porque sus compañeros la siguen viendo como la nueva

Más tarde, Virginia se fue a dormir y algunos participantes se quedaron despiertos en la madrugada. Rosina, Federico “Manzana” y Damián estaban en la cocina, y comenzaron a rapear a los gritos. Por lo cual, Virginia no podía dormirse y le advirtió a Rosina: “Podés cagart* un poquito menos en los pelotu*** que estamos tratando de dormir”.

Rosina dijo: “No nos podemos divertir”, y después reclamó que se lo podría haber dicho de buena manera, y que ellos están en la cocina, lejos de las habitaciones.

Luego, cuando Virginia estaba durmiendo, Rosina y Manzana fueron a llevarle panqueques a la habitación. Rosina la despertó: “Te trajimos panqueques”, y Virginia respondió: “No, está bien. Gracias”.

Virginia de Gran Hermano 2024 explicó su enojo con el resto de los participantes

Virginia de Gran Hermano 2024 explicó que después de dos meses y una semana dentro de la casa sin quejarse de las cosas que hacen, se cansó porque no la dejaban dormir y explicó: “Le dije a Rosina que no me abra la puerta de par en par porque me da toda la luz, y lo hizo tres veces”.

“Estaban a los gritos a las 5 de la mañana, hablan a los gritos en el baño. Estuve tres horas acotada al pedo, no dormí nada”, explicó que se cansó y les dijo a Martín Ku, Rosina, Nicolas, entre otros. “Ayer me superaron todos. Rosina se mandó dos gritos de cancha”, cerró Virginia.