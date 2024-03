El fuerte problema familiar que vive Damián de Gran Hermano 2024

Hace dos semanas que en Gran Hermano 2024 ingresaron nuevas caras al juego y otros con el repechaje. Uno de los cinco nuevos jugadores es Damián que hasta el momento no ha logrado encontrar su lugar dentro de la casa y sus compañeros ya lo nominaron dos veces.

Damián cuando ingresó se presentó como oriundo de la Villa Carlos Gardel, de origen humilde, que busca poder salir adelante para ayudar a su familia. Al igual que los otros nuevos hermanitos, “Damcer” no logró encontrar un grupo dentro de la casa, ya que los nuevos ingresos no cayeron muy bien a “Los Originales” que están desde diciembre.

Si bien hasta el momento, Damián se muestra más distante con sus compañeros y busca armar él solo sus propias estrategias. Los primeros días se había peleado con Catalina, lo que generó que varios se planteen en su contra, pero más adelante hicieron las paces.

Damián de Gran Hermano 2024 se sinceró y habló de su historia familiar

Damián de Gran Hermano 2024 habló de su familia y el difícil momento que viven

En una charla con Joel, Damián decidió hablar de su historia familiar y contar por primera vez en la casa más de su vida. Allí habló de que fue a la facultad, pero dejó porque no era “lo que quería”, además reveló la enfermedad de su mamá y cómo lucha con eso.

“Yo fui a la facultad. El profesorado de educación física con el paso del tiempo me di cuenta de que no era lo que quería”, comenzó su relato Damián. “Después se enfermó mi vieja y tuve un año muy depresivo. Ella tiene cáncer hace 3 años, agarré malos hábitos, me dejé de cuidar y entrenar hasta que la cabeza me hizo un clic y dije ‘basta’. Cambié la cabeza y mi mamá fue quien me ayudó”, agregó.

“A mí me golpeó muchísimo porque imagínate que mi vieja tiene 46 años, a mí me tuvo a los 17, nos criamos juntos. Mi viejo está fundido, mi mamá está enferma y tengo mi hermanita de 9 años. ¿Qué pasa si le llega a pasar algo a mi vieja? Tengo que pensar en lo que tengo que hacer y te vas cargando cosas. Todo eso pesa”, comentó Damián a Joel.

“Gracias a Dios está estable, no está con tratamientos. Tuvo dos operaciones muy grandes y la primera fue con mala praxis, y fue un golpe psicológico que hizo que se niegue a seguir con las cosas”, cerró su relato Damián.