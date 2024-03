Paloma de Gran Hermano 2024 habló sobre sus cirugías estéticas: “Tuve una obsesión”

Paloma es una de las cinco participantes nuevas que ingresó a la casa de Gran Hermano 2024, desde su entrada logró conformar una buena relación tanto con los participantes originales y del repechaje, como con los que entraron junto con ella. Aunque resultó un poco tímida para la audiencia, está tomando confianza en la competencia.

Aunque tan solo lleva una semana dentro de la casa, Paloma estuvo muy cerca de Joel y pasaron cosas con él, también generó confianza con Denisse, y tuvo varias charlas, y un ida y vuelta sobre juego con varias jugadoras dentro de la casa.

Paloma Méndez, la nueva participante de Gran Hermano 2024. Foto: Instagram

En los últimos días, llamó mucho la atención el antes y después de Paloma, y algunas fotos de ella se volvieron viral en las redes sociales, como Instagram y Twitter. De casualidad, en una conversación junto a Rosina y Emmanuel, Paloma comenzó a hablar sobre sus cirugías estéticas y sorprendió a sus compañeros.

Paloma de Gran Hermano 2024 habló sobre sus cirugías estéticas.

En primer lugar, hablaron sobre un absceso, una pelotita que tiene Paloma en el labio, debido a una infección por un tratamiento estético. Ella aclaró que aunque se masajee la zona no se le va. Y cuando Emmanuel le preguntó si se puso ácido hialurónico, Paloma respondió: “Uf, 700 millones de veces. Me agarró una obsesión en un momento”.

Frente a esto, Rosina le preguntó cuánto le duraba, ya que ella se había puesto una vez y no le duro mucho tiempo. La nueva participante explicó: “Depende del tipo de ácido que te pongan, a mí me ponen el más alto. Yo me ponía mucho, con una jeringa casa tres o dos meses”.

Rosina y Emmanuel se mostraron sorprendidos frente a la respuesta de Paloma, y la uruguaya le consultó hace cuanto no se inyecta ácido hialurónico, Paloma respondió que hace un año, y Rosina señaló que a pesar de que paso mucho tiempo los tiene bárbaros.

A quién voto Paloma en la gala de nominación de Gran Hermano 2024

El miércoles 13 de marzo fue la primera nominación para los participantes nuevos de la casa de Gran Hermano 2024, Paloma entró al confesionario y decidió darle dos votos Darío y uno a Damián, y sorprendió al votar a dos de las personas que ingresaron con ella.