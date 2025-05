Julieta Poggio habló a corazón abierto sobre su romance con Marcos Ginocchio: “Me comí la película”

Julieta Poggio es de las exhermanitas que más revuelo causó al salir de la casa. Su talento sin igual en el mundo del modelaje y la actuación la logró posicionar en la industria como el rostro de múltiples marcas y obras de teatro.

"¡Hola mi gente! Quiero compartir este día tan especial para mí con ustedes porque también siento que se los debo y agradezco porque están siempre ahí (...) Después de dos años desde qué salí de GH, con mucho esfuerzo y laburo, porque los que me siguen y me conocen saben cómo me gusta levantar la pala, puedo decirles que... Oficialmente, soy propietaria de mi próximo departamento”, aseveró la modelo sobre uno de los logros que consiguió tras su tiempo en Gran Hermano.

El éxito de Julieta Poggio la hace formar parte de la agenda setting en los medios de comunicación. Sobre todo por su relación con el ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio, con quien tuvo una fuere conexión a lo largo de su tiempo en el reality.

La historia de amor entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio

Los exhermanitos fueron “shippeados” por los usuarios desde su tiempo en la casa. Tras culminar su edición, los fanáticos pedían por su romance, algo que ambos negaban con fuerza. Sin embargo, con el pasar de los años, Julieta Poggio confirmó su cercanía más allá de la amistad.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio fueron al mismo boliche: ¿hubo reencuentro?

“La verdad yo ya lo conté. Nosotros estuvimos juntos, eso fue real, ahora lo puedo decir. Fue súper lindo y quedó una amistad, nosotros siempre fuimos amigos, siempre nos llevamos súper bien, de verdad", aseguró a actriz en una entrevista para Bondi Live.

Los usuarios no quedaron contentos con esta respuesta y siguieron ahondando sobre “Marculi” el nombre de la pareja. Es por ello que Julieta Poggio volvió a hablar nuevamente sobre el tema en el programa de Nati Jota en OLGA. Ahí, recalcó la importancia que le dio a los comentarios de sus seguidores respecto a la relación.

“Yo también como que me comí toda esa película. Es como que me decían todos y se lo creían, yo también lo vi y es como que dije: ‘bueno, sí. Lo quiero’”, reconoció Poggio, a lo que agregó respecto a su affaire: “Yo lo hacía para cuidarlo a él (negar su romance fugaz), hasta que un día dije: ‘bueno, yo también soy dueña de mi verdad’. En realidad lo confirmé cuando terminó. Vivió y murió en el mismo momento”.