Marcos Ginocchio fue el ganador de Gran Hermano 2022-23 que con su carisma tranquilo, honesto y simpatía logró conquistar al público del reality. Desde que saltó a la fama, tiene un perfil bajo y dedicó su carrera al modelaje y a recibirse de abogado. Ahora, fue por el lado artístico y se lanzó como cantante.

A pesar de tener un perfil reservado, el famoso cuenta con gran popularidad y fans que lo apoyan en todo. A diferencia del resto de sus compañeros del reality que hoy usan de su fama y trabajan en los medios de comunicación, el salteño se fue a su ciudad natal y desde ahí lleva su carrera artística.

Los vivos por Youtube son el canal que utiliza para comunicarse con sus fans e intercambiar conversación. Es por ahí que El Primo se animó a cantar y contar que es el autor de un tema, lo que generó una sorpresa en todos, ya que nunca había mostrado ese talento durante el reality ni posterior a éste.

Marcos Ginocchio sorprendió al lanzarse como cantante y componer sus propios temas

Mediante el vivo que hizo con otro joven, Marcos Ginocchio comentó: “Había puesto en una encuesta que preferían y todos pusieron que cantara una canción”, en referencia a la encuesta que subió a sus historias donde sus seguidores eligieron.

“Yo ya tengo la canción, pero muy a media. La escribí y tengo los acordes. Puedo cantarla”, agregó El Primo antes de tomar la guitarra para sorprender a todos con su talento oculto.

Entonces, Marcos cantó el romántico tema de nombre “Qué pasó”. El ganador de Gran Hermano llamó la atención por su voz armoniosa y afinada, además de su creatividad para escribir temas emotivos y llenos de sentimientos.

Asimismo, sus seguidores quisieron saber si se iba a dedicar a la música, pero Marcos Ginocchio aclaró: "No quiero ser cantante, pero siento que lo disfruto haciéndolo por hobbie y porque cuando tengo ganas de escribir una canción me ayuda mucho a liberar el estrés y me gusta cantar, pero no más que eso”.