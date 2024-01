Julieta Poggio se mudó: ¿cómo es su departamento de soltera por dentro?

Julieta Poggio es una bailarina, actriz y modelo de 22 años, que saltó a la fama tras su participación en la edición de Gran Hermano 2023. Desde su salida de la casa más famosa del país, su participación en el mundo artístico creció exponencialmente y actualmente, es una de las celebridades del momento.

Desde la salida de Gran Hermano a mediados de marzo de 2023 que Julieta manifestó su idea de mudarse sola. Lo cierto es que ella está esperando que terminen de construir su propio departamento, contó en una oportunidad en Luzu TV. Mientras tanto, consiguió de canje vivir sola en un departamento por un mes.

Julieta Poggio, la finalista de Gran Hermano 2023, está viviendo sola. Foto: instagram

La participante se mudó a un monoambiente moderno, amueblado y con una decoración de ensueño. Al ingresar a su hogar por un mes, Julieta se encuentra con una cocina con una pequeña isla completamente eléctrica, con dos hornallas en la mesada, horno eléctrico, una mini heladera, microondas, cafetera y la bacha.

Junto a la cocina, hay una mesa redonda con cuatro sillas, un espejo enorme, y un poco más al costado, el living con un sillón gris, cuadros decorativos detrás y lámparas, y una televisión sobre la pared de enfrente. En la decoración priman los colores negro, blanco y gris, los cuales aumentan la elegancia del departamento.

Julieta Poggio en el espejo de su nuevo monoambiente. Foto: Instagram

Para dividir la cocina-comedor y el living de su habitación posee una pared de vidrios con marcos en forma de cuadros y bordes negros. Una cama enorme con mesita de luz y vista a un balcón enorme con sillas metálicas.

Julieta Poggio posó en la cama de su monoambiente. Foto: Instagram

Al lado de la puerta de entrada hay un pequeño, pero lujoso baño, con azulejos en todos blanco, un espejo circular y una ducha con paredes de vidrio.

Julieta Poggio contó lo bueno y lo malo de vivir sola

Julieta Poggio está atravesando la primera experiencia viviendo sola y detalló los pro y los contra. Lo que más le gusta de estar sola es que escucha música y baila todo el día, anda en ropa interior, y no tiene problema de ordenar. Por otro lado, lo malo es que no está comiendo bien y no hace las comidas en horarios fijos y tiene miedo de dormir sola.