Colores neutros y estilo minimalista: así es el nuevo departamento de Julieta Poggio

Julieta Poggio es una actriz, bailarina, modelo y cantante que se hizo conocida al formar parte de la edición anterior de Gran Hermano, en donde logró llegar hasta la final. Desde que salió del reality, su vida cambió y hoy cuenta con diversos proyectos laborales de lo que siempre soñó trabajar.

Hace varios meses que Julieta contó que dejó la casa de sus padres para probar vivir sola, por lo que se mudó a un departamento de canje por un mes. Como la experiencia fue extraordinaria, la ex Gran Hermano decidió seguir viviendo sola, y se mudó a otro departamento.

Julieta Poggio deslumbró con un look total pink infartante en el debut de “Zoom, acercate más” Foto: instagram

Así es por dentro el nuevo departamento de Julieta Poggio

Como toda influencer, Juli compartió con sus millones de seguidores cómo es su nueva casa, el estilo, la decoración y los muebles que adornan su nuevo hogar y en el cual está muy cómoda y feliz. En el departamento se ven colores blancos y gris como parte principal del decorado, y la mesada, mesas y alacena son de mármol lo que le da un aire más sofisticado.

El nuevo departamento de Julieta Poggio Foto: instagram/poggiojulieta

Se trata de un monoambiente con balcón y amueblado. Al ingresar se ve en un costado la puerta del baño el cual está decorado con la misma gama de colores. Luego se ve la cocina que está divida por una barra de mármol que combina con una mini mesa redonda y varias sillas en gris.

Al costado está el living con un sillón gigante también en gris oscuro y una mesa ratona del mismo color, en todo el ambiente predominan lámparas grandes y espejos de diferentes formas. Luego se ve una cama king con almohadones en rosa claro y un escritorio con mesa y silla en blanco y un espejo.

El nuevo departamento de Julieta Poggio Foto: instagram/poggio

El departamento cuenta con un balcón y un sillón hamaca en un rincón para pasar el rato mirando series o leyendo un libro.

“Nuevamente me mudé y quería mostrarle mi nuevo lugar. La verdad es que estoy re contenta. Me re gusta vivir sola, me encanta. Yo me entiendo en todo mi desorden”, comentó la famosa feliz mientras hacía un tour por su hogar.

“Pero vengan que ahora les muestro cómo es el departamento. Es acá, en Palermo. Sigo por acá en la zona que me encanta porque es súper rápido de todos los lugares. Es amoblado pero si yo tuviera un departamento, lo amoblaría así porque, la verdad, está muy muy lindo”, agregó Julieta Poggio.