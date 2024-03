Qué es y cómo se siente tener una parálisis de sueño, la extraña experiencia que vivió Julieta Poggio

La ex participante de Gran Hermano, Julieta Poggio se convirtió en una de las influencers más queridas tras su paso por el reality. Gracias a su talento, belleza y carisma logró hacerse un lugar de privilegio en el mundo del espectáculo y las redes sociales. Hace pocas horas, la joven bailarina volvió a ser noticia al contar que sufrió una parálisis de sueño mientras dormía la siesta.

Julieta Poggio contó detalles de extraña experiencia que tuvo a través de una historia en Instagram: “¡Por primera vez en mi vida tuve una parálisis del sueño y entendí lo horrible que es! No se puede explicar lo que se siente”.

El "anti San Valentín" de Julieta Poggio. Gentileza Instagram.

Rápidamente, Julieta Poggio recibió varias consultas y comentarios al respecto por lo que detalló lo que vivió y cómo fue su experiencia.“Yo no sabía lo que era, mi mejor amiga siempre me cuenta que le pasa todo el tiempo, que es muy feo, y yo no lo podía entender”, dijo respecto a la parálisis de sueño.

Sobre lo que sintió, la panelista de El Debate se explayó: “Fue horrible, estaba durmiendo la siesta con mi hermana Loli, era como que estaba despierta, pero dormida. Quería moverme o que ella se diera cuenta, agarrarle la mano para que me ayude a despertarme y no podía. Se me mezclaba el sueño con la realidad”.

Julieta Poggio posó en la cama de su monoambiente. Foto: Instagram

Lo único positivo que rescató Juli Poggio es la que situación fue breve. “Duró poco por suerte, pero fue muy real y muy raro. Hasta que dije ‘bueno, agarro todas mis fuerzas y me muevo hacia un costado’, y ahí me pude levantar. Fue algo muy feo, y posta no se puede explicar si nunca o viviste. Es muy feo, pobre la gente que padece esto”, dijo la ex Gran Hermano.

Para finalizar, Poggio reflexionó: “Pero tiene que tener una explicación, o sea, ¿por qué pasa? ¿Es por estrés? ¿Es porque estás muy dormido? La verdad es que no lo entiendo”. Y describió: “Es como que realmente no podes hablar, ni abrir los ojos, pero estás despierto. Rarísimo”.

Qué es una parálisis de sueño y cuál es su tratamiento

Según los especialistas, una parálisis de sueño es la incapacidad temporal de moverse o hablar al dormirse o levantarse. Por otro lado, este extraño fenómeno ocurre con mayor frecuencia en las personas que tienen narcolepsia o apnea del sueño, aunque le puede afectar a cualquiera.

Los episodios de parálisis de sueño incluyen la imposibilidad de hablar o moverse al dormirse o al despertar, lo que suele prolongarse durante uno o dos minutos y, por lo general, es aterrador.

El tratamiento principal consiste en mejorar los hábitos del sueño (higiene del sueño), como ir a dormir a la misma hora todas las noches, procurar un entorno para el sueño cómodo y libre de distracciones, y evitar la cafeína antes de acostarse.

Por lo general, la parálisis de sueño no requiere atención médica y ni se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes. Es más, por lo general, se puede realizar un autodiagnóstico.