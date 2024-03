Julieta Prandi reveló cómo comenzó su relación con Emanuel Ortega: “Me gustó siempre”

Julieta Prandi y Emanuel Ortega sorprendieron en 2020 al anunciar que estaban en pareja. La modelo estuvo de invitada en Cortá por Lozano, por Telefé, y reveló cómo fue que comenzaron a salir. Al parecer se conocieron durante la cuarentena que provocó la pandemia de coronavirus y sus primeros acercamientos fueron telefónicos.

En ese entonces, la modelo y conductora estaba terminando de separarse de Claudio Contardi. Julieta Prandi decidió ponerle fin a un matrimonio que terminó con violencia de diversos tipos y muchos conflictos tanto económicos como vinculados a la tenencia de Mateo y Rocco, los hijos que tuvieron juntos.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi. (Instagram Julieta Prandi)

En el diván de Vero Lozano, Julieta contó: “Recién, tu productor Rodo, cuando me recibió, me dijo: ‘Qué linda tu historia de amor’. Y yo le respondí: ‘Es merecida, porque yo siento que cuando las pasaste todas, llega un momento en que decís ‘Una buena tiene que ser para mí’”.

Julieta Prandi

Fue entonces cuando Verónica Lozano le preguntó cómo había conocido a uno de los hijos de Palito Ortega y Evangelina Salazar: “Nos conocimos de una manera medio ridícula, porque la verdad es que yo no conozco gente a través de las redes sociales”, explicó Julieta. Y agregó: “Estábamos en plena pandemia y él me escribió por Instagram. Él vio una foto de Cuba, yo había ido hacía poquito allí, justo antes de que cerrara todo. Él vio mi foto yendo a Cuba como des meses después, y me escribió que esa foto decía cosas hermosas”.

Cómo surgió el amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

“De casualidad veo su mensaje, porque estaba como en el buzón de ‘no deseado’ porque no nos seguíamos”, reveló la rubia. “A mí Emanuel me gustó siempre y al ver el mensaje, me puse a chequear si era el verdadero Emanuel Ortega. Nos pusimos a charlar y al otro día, estábamos hablando por teléfono”, agregó.

“Eso se convirtió en una rutina de todos los días durante dos meses. Cinco horas hablábamos por teléfono”, agregó Prandi quien explicó que no hacían videollamada porque quería que el primer encuentro fuera en vivo”, respondió la exmodelo. Luego detalló el crítico momento que vivía cuando empezó a charlar con Emanuel: “En ese momento, yo estaba en el departamento que alquilé cuando me escapé de mi casa. ¡No estaba en el mejor momento de mi vida! Si bien estaba más armada, todavía estaba sin haber recuperado mi propia casa”.

Sobre su primer encuentro en persona, recordó: “Él estaba como en otro mundo, él empezó preguntando por un viaje a Cuba, y yo aparecí con un dramón. Así fue que nos conocimos más auténticamente. Cuando lo vi, sentí que ya lo conocía”. El primer encuentro fue el 13 de agosto de 2020. ”Primero fue un abrazo, que necesitábamos los dos. El beso fue unas horas después”, reveló.