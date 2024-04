Miss Bolivia apuntó contra Javier Milei: “Me da miedo, cringe e impresión”

Miss Bolivia, o su nombre real, María Paz Ferreyra, es una cantante argentina de 48 años, que se caracteriza por realizar diferentes géneros, pero en sus letras protestar sobre sus ideales e ideologías. Ella comenzó su carrera en 2008, pero saltó a la fama en 2013 con “Tomate el palo” junto a Leo García.

A finales del 2023, Miss Bolivia comenzó un nuevo proyecto y lanzó nuevas canciones, luego de cuatro años sin estrenos. Este 2024 continuó con los lanzamientos y colaboraciones, como con el Piti Fernández, líder de Las Pastillas del Abuelo y otros tres sencillos.

Actualmente, Miss Bolivia posee más de 185.000 oyentes mensuales en su canal de Spotify, y en su canal de YouTube tiene más de 108 millones de visualizaciones y más de 223.000 suscriptores.

Miss Bolivia regresó con nueva música

En esta oportunidad, Miss Bolivia tuvo una entrevista con Radio Mitre y se sumó a la lista de muchos artistas y músicos que criticaron la situación política actual de Argentina y el gobierno de Javier Milei. Teniendo en cuenta su personalidad, la cantante no podía no opinar al respecto.

“Siento que Milei está un poco exaltado y sus maneras de dirigirse al pueblo se están volviendo ásperas y me parecen poco felices. Yo no me siento alineada políticamente, pero sí respeto la democracia. Siento que el Presidente con sus exabruptos pareciera que no pensase que la democracia es el capital más importante de un pueblo”, dijo la cantante.

Frente a la pregunta sobre qué le parecen las declaraciones del actual presidente del país y que piensa sobre él, Miss Bolivia respondió: “Siento que está muy sobresaltado. No me parece afortunado la manera en la que se maneja con ciertas personas, con nombre y apellido, como señalando y exponiendo en tonos amenazantes”, recordando implícitamente la polémica con Lali Espósito.

Miss Bolivia opinó sobre Javier Milei

Luego, el periodista, Juan Etchegoyen, le consultó si le daba miedo: “Me da miedo, me da cringe, me da impresión. La verdad es que me gustaría y deseo que pueda estar más tranquilo, con más foco para poder estabilizarse y dedicarse a cumplir la fusión que tiene que cumplir: presidir un país”, expresó Miss Bolivia.

“Que se la agarre con un artista lo distraen. Se ocupa de estos distractores que lo están desviando del foco de gobernar”, finalizó Miss Bolivia.

La opinión de Miss Bolivia sobre la cultura en Argentina

Del mismo modo, Miss Bolivia se refirió a los temas culturales que atraviesa la Argentina con las nuevas medidas que desea incorporar Javier Milei y su gobierno: “La cultura se ve atacada con ciertas dinámicas persecutorias y no me parece para nada saludable. La cultura hace a la salud del pueblo y tiene que ver con una medicina, la cultura ayuda a salir del pozo en el que estamos”.

Y agregó: “Es evidente que ante la expresión aparece la censura y la persecución, hay que hacerle frente y nos tenemos que plantar. Es necesario que defendamos a la cultura con todas las aristas, yo celebro a quiénes se plantan”.