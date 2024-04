Alfredo Casero opinó de los recortes a la cultura y apuntó contra Gran Hermano

El mandato de Javier Milei y las medidas que fue implementando en los meses desde que asumió el poder, llevó a que varias figuras públicas y artista dejaran su postura sobre la situación del país y la ideología que tiene frente a los recortes que está sufriendo la cultura en la actualidad. Uno de ellos es Alfredo Casero, quien opinó abiertamente sobre la política.

No es la primera vez que habla de política, ya que en más de una ocasión el reconocido actor dejó en claro su postura en contra del kirchnerismo. Como fue su cruce con Pedro Rosemblat, el militante peronista y pareja de Lali Espósito.

El actor apoyó la postura que tuvo Guillermo Francella hace unos días, y por la cual fue muy criticado por sus colegas. “Las medidas eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijo en la campaña y lo cumplió taxativamente. Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, sostuvo Francella frente a las medidas tajantes del gobierno con la cultura.

Alfredo Casero fue contundente al hablar de los recortes en la cultura y realities

Por su parte, Alfredo Casero habló de su trabajo en este momento complicado: “Es muy jodido producir el humor, pero siempre en el teatro yo hago lo mismo, sigo teniendo una troupe y sigo laburando en eso”.

“Yo siempre trabajé con la plata que tengo en el bolsillo, nunca le pedí nada al Estado, nunca, nunca jamás”, expresó en referencia a los recortes de la cultura.

Alfredo Casero fue contundente al hablar de los recortes en la cultura y realities Foto: GENTILEZA CNNESPAÑOL

Luego, Alfredo Casero apuntó contra Gran Hermano: “Sinceramente los realities son patéticos y a veces habrá a quién le interese. Me molesta ver gente a mí, que hagan lo que se les cante, pero yo no lo consumo”.

Por último, aclaró que esos formatos no le afectan su trabajo: “Me importa un ped* el asunto, a mí no me mueve la aguja, no me la va a mover nunca”.