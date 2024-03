El fuerte cruce entre Pedro Rosemblat y Alfredo Casero tras el cierre de Télam: “Tenés un odio, tilingo”

El intento de cierre de la agencia nacional de noticias Télam por parte del gobierno nacional está generando muchas controversias y pasiones. Tal es así que el actor Alfredo Casero salió al cruce de las declaraciones que había dado Pedro Rosemblat, el periodista de Gelatina y actual pareja de Lali Espósito.

Rosemblat advirtió que armaría una lista con los nombres de aquellos que festejaron la decisión del presidente Javier Milei y se regocijaron ante el intento de despidos de cientos de trabajadores. Además, aseguró que era rencoroso. “A título personal soy muy rencoroso así que los anotaremos a todos los que están festejando las desgracias que atraviesa el pueblo argentino”, dijo en su canal de stream.

A Alfredo Casero no le gustaron nada aquellas declaraciones y respondió primero con tuits y luego a través de un video que publicó en la misma red social. Allí dijo: “Nabo: me recontra cago en tu lista negra, en tus amenazas y en tus muelas”. Y agregó: “Tenés un odio, tilingo, qué alegría. Vos hablas de venganza. Te duele en el alma… qué alegría”.

Alfredo Casero, Twitter. Foto: twitter

En el video que Casero publicó en su cuenta de Twitter, expresó: “Esta es una contestación que quiero darle a este pibe, el novio de Lali Espósito, en donde dice que él es muy rencoroso”. Y continuó: “Primero, si tenés problemas de rencor es porque tenés problemas de chico. Yo tengo problemas de rencor porque tengo problemas de chico”.

Alfredo Casero salió al cruce y fulminó a Pedro Rosemblat

En su descargo, Alfredo Casero fue categórico: “Nosotros sí estamos saltando en una pata y sí estamos festejando. Estamos festejando que se haya ido el Gobierno de ladrones más grande que existió en Argentina. La cadena de chorros que nos destrozó, destrozó la cabeza de la gente, mató gente e incluso entre medio de toda la pandemia y de los muertos hicieron negocios”.

Y finalizó con un contundente mensaje para Pedro Rosemblat: “¿Con eso vos nos amenazas que vamos a estar en una lista negra? Eso no me importa, a mí eso no me hace nada, lo digo por vos también, porque vas a tener muchísima gente en la lista negra”.