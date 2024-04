La hermana de Furia de Gran Hermano 2024 amenazó de muerte a Catalina y generó repudio

Los bandos se forjaron en Gran Hermano 2024, y las estrategias cambiaron. Luego de la presencia de Alfa en la casa, Catalina y Furia se distanciaron y surgió un nuevo propósito: tratar de sacar a la entrenadora física.

Ante este nuevo panorama, uno de los familiares arremetió contra la pediatra. La misma se trata de Georgina Coy Castiglione, la hermana de Furia, quien amenazó a Catalina en un streaming con Martín Cirio.

Gran Hermano: cuáles fueron los dichos de la hermana de Furia contra Catalina

En el stream, la joven sacó un cuchillo y un paquete de fideos en el bolso. Ahí, Castiglione amenazó a Catalina de Gran Hermano al entablar que cuando pueda la iba a matar. Entretanto, hizo alusión a estereotipos de la mafia italiana.

“En cuanto la pueda matar, ustedes saben... Scaglione “, sentenció la hermana de Furia, causando sorpresa en el youtuber.

El momento que la hermana de Furia de Gran Hermano sacó un cuchillo en el stream. Foto: @emiii_07k

Tras publicarse la conversación, los usuarios no tardaron en viralizar lo sucedido. Entre las opiniones, la mayoría apoyó a la pediatra y atacó la actitud del familiar de Furia.

“Lo mismo le dijeron a ella cuando la amenazaron, que era chiste y le pidió ayuda a Gastón porque la amenazaban jajajajaa osea el chiste ella lo pierde hacer y está bien , pero si se lo hacen a ella está mal !! Son iguales las dos infumables”, “Llegue a la conclusión que para los furiosos es todo chiste ,todo broma salvó cuando le hacen lo mismo a Furia ahí agarrate porque te liquidan”,”Después anda llorando porque la amenazan, se cubre con que tiene un bebé...”; comentaron algunos usuarios sobre la actitud de la hermana de Furia.

Georgina Scaglione mostrando una pasta y un cuchillo en alusión a la mafia italiana. Foto: @emiii_07k

Por su parte, Georgina y Martín Cirio debieron aclarar lo sucedido luego del revuelo. En este sentido, el youtuber aclaró que no se había sentido incómodo durante el streaming con la joven.

“Estoy viendo en Twitter que la parte que Coy saca un cuchillo yo me sentí incómodo. No me sentí incómodo en ningún momento y además eso del cuchillo es una referencia que hizo Furia. Lo aclaro porque mucha diciendo que me vi incómodo y nada que ver”, aclaró el influencer sobre su covnersación con Georgina.

Breve comunicado de Martín Cirio sobre su conversación con la hermana de Furia de Gran Hermano. Foto: @ladymoskigna

Finalmente, de acuerdo con la hermana de Furia, la entrevista transcurrió entre risas. Asimismo, determinó que toda la problemática con el cuchillo se trató de un chiste.

“Que no puedan entender un chiste, dios jaja. Gracias a todos por tanto y por este edit, fue lo más. ¡Los amo! Me cumplieron mi sueño de conocer a Samantha”, expresó Coy.