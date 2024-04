Gran Hermano 2024: quién se irá de la casa según las encuestas

En Gran Hermano comienza otra gala de eliminación con cinco nominados: Damián Moya, Emmanuel Vich, Joel Ojeda, Mauro Dalessia y Florencia Regidor. Actualmente se disputan los votos telefónicos y ya habría una tendencia en diferentes jugadores.

Quién se va de Gran Hermano este 1 de abril

En principio, las encuestas están destacando a dos posibles personas que podrían irse de la casa. Desde ese punto, de acuerdo con la encuesta generada por Poggi y Fefe, Mauro podría ser el integrante que saldría de Gran Hermano.

Encuesta de Poggi que define a Mauro como el próximo eliminado de Gran Hermano (izquierda) . En el sondeo de opinión a la derecha, plantean a Emmanuel como posible eliminado. Foto: medios metropolitano

La encuesta de Fefe que destaca a Mauro como el próximo eliminado de Gran Hermano. Foto: @fedeebongiorno

Ahora bien, el sondeo de opinión en “X” (anteriormente conocido como Twitter) estaría brindando otra tendencia. En ese sentido, la encuesta creada por Gastón Trezeguet prevé que Joel sea el siguiente eliminado de la casa con 49,6% de votos.

Encuesta de Gastón Trezeguet que plantea a Joel como el próximo eliminado de Gran Hermano Foto: @GastonT

Este resultado también se presentó en la encuesta de German Avalos Billinghurst, donde se reflejó la eliminación de Joel con un 49,8%. Después de este se encontraba Mauro con un 27,7% y Emmanuel con 20%.

Con estos resultados, se pronosticaría que el próximo eliminado de Gran Hermano 2024 estaría entre Mauro y Joel.

Por qué Mauro o Joel podrían ser eliminados de Gran Hermano 2024

Mauro y Joel no habrían causado una buena impresión para los fanáticos. Desde ese punto, el nuevo integrante generó ciertas dudas desde que comenzó su relación con Furia, dado que pudo haber afectado el juego de la entrenadora.

“Chicos ¿Se dieron cuenta que #mauro hizo decaer el juego de Furia? Esta como desenfocada”, reconoció una usuario sobre el papel de Mauro en la posible caida de imagen que ha tenido Furia de Gran Hermano.

En el caso de Joel, la problemática habría comenzado luego de su disputa con Emmanuel cuando este último fue líder de la semana. En ese sentido, el peluquero salvó al Chino de la placa y no al tripulante de cabina, quien fue su gran amigo previo a ser eliminado.

“Te consideré un amigo hasta que llegaste a la casa, del repechaje y me dijiste ´yo con vos no juego y nos separemos´ ¿No dijiste eso? y ¿Después no te enojaste porque no te saqué de la placa?”, setenció Emmanuel a Joel durante la cena de eliminados del pasado 31 de marzo.