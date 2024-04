La contundente opinión de Mauro sobre el juego de Furia de Gran Hermano 2024: “Me conviene...”

Gran Hermano 2024 lleva casi cuatro meses en vivo, y en la casa quedan 14 participantes que buscan dejar todo para llegar lo más lejos posible en la competencia. Una de las favoritas del público es Furia, quien tiene una gran estrategia y un grupo de fanáticos llamados Furiosos.

Furia tenía una gran amistad con Catalina dentro de la casa, por lo que ambas generaban alianzas y lograron eliminar a una gran parte de sus enemigos en el juego. Sin embargo, al ingresar Alfa por unos días, la amistad se rompió y la médica no volvió a hablar con ella.

Por lo que Furia y Cata ahora son fuertes enemigas. Hasta el momento, la doble riesgo es amiga de Emmanuel con quien habla del juego y Mauro con quien tiene una relación dentro de la casa, ya que el participante ingresó hace un mes con los nuevos participantes y desde entonces se muestran juntos como pareja.

La opinión de Mauro frente a la posible eliminación de Furia de Gran Hermano 2024

A pesar de eso, Mauro dejó en claro que él quiere llevarse bien con todos y lo cual al estar con Furia no puede. Porque toda la casa tiene el plan de eliminar a la doble riesgo, por ser la más fuerte del juego.

Frente a esto, Mauro fue al confesionario y se sinceró sobre lo que piensa de Furia y la estrategia que tiene él. “Cuando llegué acá me di cuenta de cómo funciona esto, y lo de separar las personas del juego. Una de las que me lo enseñó fue Furia, que tuve la suerte de conectar con ella porque es una persona maravillosa, me ayudó y me contuvo mucho, pero acá venimos a jugar y es una de las jugadoras más fuertes que hay, y creo que es una gran posibilidad para que se vaya”, expresó el jugador.

Luego, buscó acercarse al resto de sus compañeros y dejó en claro su postura. “Separo mi relación de ella con el juego porque me conviene que se vaya”, comentó Mauro.

Esto no fue bien recibido por la jugadora, ya que sostuvo que tiene a toda la casa en su contra. Habrá que esperar a que pasa en la eliminación.