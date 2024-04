El ataque de llanto de Paloma de Gran Hermano 2024 por un impensado error

Gran Hermano 2024 cambió por completo cuando ingresaron nuevos jugadores al reality, lo que generó sentimientos encontrados por parte de los originales que están desde diciembre. Paloma es una de las nuevas participantes que de a poco fue mostrando su carácter y estrategia dentro de la casa.

Con los nuevos cambios, beneficios y estrategias de cada jugador, Paloma logró ganarse el cariño del público, ya que salió de placa en todas las galas que estuvo nominada desde que ingresó al reality. Además demostró dejar todo para llegar lo más lejos posible, en una ocasión fue líder de la semana.

El reality comenzó hace cuatro meses, por lo que el aislamiento, la convivencia y la no comunicación comienza a asentirse cada vez más. A pesar de que Paloma fue una de las últimas en ingresar y lleva pocas semanas, tuvo una extraña situación que la llevó a recordar su familiares y amigos del exterior.

Paloma Méndez, fue una de las últimas participantes en ingresar a Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

Paloma de Gran Hermano 2024 rompió en llanto por un insólito motivo

La hermanita tuvo una rara actitud mientras estaba en la cocina y fue al confesionario a descargarse por lo que le pasó. “Recién me largué a llorar hablando con Gran Hermano, me puso mal lo de la fruta”, le contó Paloma a sus compañeros cuando salió del confesionario.

“Recién estaba cortando una manzana, se me cayó un pedacito y se me vino el flash de que viniera mi perra a comérselo”, agregó a su relato la jugadora.

“No es algo que me pase todo el tiempo. Son sólo momentos así que me vienen o, por ejemplo, el otro día que Darío había hecho unas milanesas. Había una que le salió medio chota y era como las hacía mi mamá, que las hacía finitas y no se podía ni cortar con el cuchillo. Eso me hizo acordar a mi mamá y me puse a llorar”, comentó Paloma visiblemente angustiada.

“Son esas cosas que me hacen acordar a mi casa. Yo soy muy pegada a mi familia, necesitaba eso. Una lloradita y a seguir”, concluyó sobre el hecho de que hay situaciones que le dan tristeza, pero hay que seguir.