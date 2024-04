Manzana acusó a la producción de Gran Hermano 2024 de proteger a Furia

Los participantes de Gran Hermano 2024 dejaron atrás la convivencia y buen trato. Con los nuevos bandos y posturas, los gritos no han pasado desapercibido y se espera una gala de eliminación con sumas expectativas.

La nueva dinámica de la casa más famosa del país se sostiene en dos bandos. Por un lado, Furia con Emmanuel y, por otro lado, el resto la casa. Estos últimos se estarían dado cuenta de posibles preferencias por parte de Gran Hermano en ciertos participantes.

Una de las persona que ha acusado al Big es Manzana, quien se hartó de observar preferencias y decidió comunicarlo con Catalina.

El enojo de Manzana con la producción de Gran Hermano

Los dichos ocurrieron previo al beneficio de Bautista y Martín como líderes de la semana. Ahí, Catalina discutía con Manzana, Nicolás y Zoe sobre la posible estrategia de Furia de que el uruguayo pierda el beneficio.

“Que no pise el palito porque está intentando hacer eso”, le advirtió la pediatra a Nicolás sobre el objetivo que tendría Furia contra Bautista. Seguidamente, Catalina justificó su hipótesis al destacar que con el uruguayo tendría más posibilidades de hacerle perder el beneficio.

“Está tratando de hacer eso. Con el Chino sabe que no, porque el Chino no le va a decir un c*****, pero a Bautista le va a hacer pisar el palo para que no pueda meter a nadie (a la placa). Es una pelotuda”, sentenció la hermanita.

Tras las advertencias de Catalina, Manzana no soportó más y reclamó las preferencias de Gran Hermano hacia Furia. En este aspecto, entabló que si Bautista cayera en el juego de Juliana, sería sancionado por parte del Big sin compasión, algo que no le haría a Furia en caso contrario.

“¿Sabés qué es lo peor? Que eso es para Gran Hermano ‘ay no, Bautista se equivocó’. ¿Vos pensás que le van a tener lástima a Bautista? No. Bautista dice esto, que se cague, en cambio si es Juliana no, ella es perfecta”, arremetió con impotencia el intérprete musical sobre las posibles preferencias del Big con Juliana.

Cómo quedó la placa de nominados

Finalmente, Bautista no cayó ante ningún juego y logró ingresar a Zoe en placa. En el caso del Chino, agregó a Paloma dado que le quitaron la opción de ingresar a Zoe.

Tras la rotunda decisión de los líderes, así quedó la placa de nominados en Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

Con este panorama, los Bros decidieron salvar a Emmanuel y la placa quedo conformada por: Catalina (quien fue fulminada por el cordobés), Florencia, Paloma, Zoe, Virginia, Juliana y Manzana.