Se complicó el estado de salud de Alfa de Gran Hermano y deberán operarlo de urgencia

A pocos días de entrar en la casa de Gran Hermano 2024 como visita, Alfa decidió abandonar el programa por decisión propia y de manera repentina. Inmediatamente fue trasladado a un sanatorio debido a que sufrió una descompensación. Rápidamente fue atendido por especialistas y luego de haber recibido el alta médica, su salud empeoró. Ahora, deberá hacerse un tratamiento de forma urgente.

El hecho fue confirmado por LAM, quienes aseguraron que el exhermanito estaría pasando por un momento complicado de salud. En el programa conducido por Ángel De Brito contaron detalles del estado de salud de Alfa.

Qué se sabe del cuadro clínico de Alfa

De acuerdo con el programa, Alfa sería sometido a una intervención quirúrgica. La misma consistiría en un cateterismo de urgencias para prevenir cualquier afección cardíaca. “Le van a hacer cateterismo de urgencias”, reveló el Ejército de LAM.

Comunicado del Ejército de LAM sobre el nuevo tratamiento de Alfa. Foto: La100

Ahora bien, no habría un comunicado oficial por parte de sus familiares porque buscan mantener todo el proceso en privado. Sin embargo, advierten que estaría complicado. “Quieren tenerlo todo en silencio pero está complicado”, sostuvieron respecto al estado de salud de Alfa de Gran Hermano.

La problemática cardíaca de Alfa había sido advertida por Ángel de Brito hace unas semanas. En este aspecto, recalcó que el comerciante había entrado a clase con arritmia.

Comunicado de Ángel de Brito sobre la salud de Alfa. Foto: exitoina

“Alfa estaba dentro de la casa con un arritmia. Menos mal que salió”, expresó el conductor de LAM sobre el cuadro de Alfa al salir de la casa.

Los antescedentes de Alfa antes de su internación

Los problemas de salud en Alfa comenzaron durante su estadía en Gran Hermano, donde el comerciante no paraba de hacerle pelea a Catalina. Luego de ello, la llegada de Big Ari a la casa afectó al exhermanito.

Estos incidentes provocaron que Alfa tomara la decisión de irse de Gran Hermano. De acuerdo con Furia, el comerciante se había agarrado el corazón y aseguró sentirse mal. Eso hizo que los médicos acudieran a la casa.

Alfa, nuevamente polémico en la casa de "Gran hermano". (Captura "Gran hermano")

Finalmente, al salir del reality, fue internado de urgencia en el sanatorio Las Lomas por un arritmia y baja de presión. Esto fue confirmado por el mismo Alfa y De Brito.

“Salí de la casa porque me había subido la presión y no quería seguir perdiendo tiempo, me fui a hacer los estudios, no tengo tiempo de nada ya y fue un cúmulo de cosas. Fue una subida de presión con una pequeña arritmia, pero nada para preocuparse”, manifestó “Alfa” sobre lo que había sucedido.