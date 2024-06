Coti Romero es una de las influencers más sobresalientes del momento en Instagram. Tras su paso por la casa de Gran Hermano saltó a la fama y tomó gran popularidad. Marca tendencia con cada una de sus publicaciones y es una referente fashionista.

El look infartante con el que conquistó Coti Romero Foto: instagram

Siempre va por más y no teme en probar nuevas tendencias para lucir. La joven correntina tiene un carisma único que la convierte en protagonista en cada proyecto nuevo que emprende. Tiene un estilo propio que causa furor en cada uno de sus fans. Renueva sus looks y apuesta por más con estilos únicos. Es una verdadera it girl.

Coti Romero Foto: instagram

Coti logra captar todas las miradas de sus fans y enamora con sus looks cargados de sensualidad. La influencer compartió una serie de fotografías en donde la podemos ver muy sexy posando a cámara y deslumbrando con un outfit muy osado.

Coti Romero Foto: instagram

La exhermanita cosechó suspiros y con un outfit en donde dejó mucha piel al descubierto. La rubia posó con una impactante campera de cuero y corderito super trendy. Un must de esta temporada otoño e invierno 2024 y subió la temperatura mostrando mucha piel, ya que debajo no llevaba ropa interior. Combinó el look con unos jeans en color azul.

Coti Romero encendió el otoño posando con una campera mega trendy sin corpiño Foto: instagram

Para el peinado decidió llevar el pelo suelto, con ondas bien marcadas y naturales. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos y así resaltar su mirada. Para los labios eligió un color rosado con brillos.

Coti Romero deslumbró con un outfit ultra sensual

La influencer jamás pasa desapercibida. Con sus looks osados logra conquistar el corazón de sus fans y cosechar miles de likes.

Coti Romero encendió el otoño posando con una campera mega trendy sin corpiño Foto: instagram

Coti Romero encendió el otoño posando con una campera mega trendy sin corpiño Foto: instagram

Coti Romero encandiló al público posando sin corpiño; solo llevando una campera de cuero y corderito mega trendy. La publicación alucinó a sus fans y los halagos invadieron la publicación.