La tajante primera jugada de Coti Romero en Gran Hermano 2024

Sin dudas, Gran Hermano 2024 sigue dando qué hablar, ya que en la gala del martes y a cuatro meses de su inicio, volvió a la casa Coti Romero, una de las jugadoras más polémicas de la edición anterior. La participante obtuvo el beneficio del Golden Ticket y tendrá la posibilidad de generar sus propias estrategias y grupos en el reality.

Si bien los 13 participantes sabían que en algún momento iba a ingresar alguien, había total hermetismo sobre quién podría ser. Fue ese mismo día que Santiago del Moro anunció que la elegida para volver a jugar era la correntina, lo que generó muchas sorpresas tanto en el público como en los jugadores.

La confirmación de Santiago del Moro sobre la participación de Coty Romero en Gran Hermano. Foto: @Santidel

El ingreso de Coti fue muy comentado en las redes sociales debido a que ni bien abrió las puertas de la casa, la correntina gritó “Bienvenidos a Gran Hermano”, luego saludó a todos menos a Furia, lo que llamó la atención por posicionarse como una de las contrincantes de Juliana en la casa.

Cuál fue la gran jugada de Coti Romero a minutos de ingresar a Gran Hermano 2024

Coti ingresó como reemplazo de Agostina, quien decidió salir por voluntad propia de la casa, por lo que la correntina ocupará su lugar y podrá jugar hasta que quede en placa y el público decida eliminarla.

Coti Romero volvió a Gran Hermano 2024 por el Golden Ticket Foto: instagram/granhermanoar

Luego de hablar con Santiago del Moro e instalarse en la casa, Coti fue al confesionario a hablar con Gran Hermano e hizo una gran jugada a pocos minutos de haber ingresado. La correntina pidió hacer la espontánea, la cual le otorga tres votos al primero y dos al segundo participante.

“¿Esto ya está ocupado?” le preguntó Coti Romero a Gran Hermano señalando el sobre de la espontánea. “¿Vos querés hacer la espontánea?” le consultó el dueño de la casa. A lo que la correntina afirmó que esa era su intención.

Sin embargo, no pudo llevar a cabo su objetivo, “Por ahora no podés, no está habilitada” le respondió Gran Hermano. Por lo que la jugada de Coti no se pudo concretar, pero deja en claro que quiere dejar todo para llegar a la final.