Las polémicas declaraciones de la novia de Martín de Gran Hermano 2024 que generó repudio

Gran Hermano 2024 es uno de los programas más vistos por el público y cada día logra atrapar la audiencia con lo qué hace o dicen los participantes que aún están en juego. Pero no solo llaman la atención ellos, sino que los ex hermanitos y sus familiares también generan noticias con las campañas que realizan.

Tal es el caso de Marisol, la novia de Martín Ku que desde que su pareja ingresó al reality, ella tomó fuerte protagonismo por sus campañas para ayudar a su novio y su participación en “El Congelados”, en el cual ingresó a la casa y protagonizó un tierno momento con su novio.

La novia del jugador de Gran Hermano ha tomado mucho protagonismo.

El mensaje de la novia de Martín Ku de Gran Hermano 2024 que generó indignación

En las últimas horas el nombre de Chino fue tendencia en las redes sociales por un video que realizó Marisol y generó fuerte enojo entre los usuarios. “Mientras ustedes están acá bardeándome, yo estoy cerrando un canje. Cerrando publicidad, sorteando cosas de Apple”, dijo Marisol en un video que subió a sus historias de Instagram.

“Ustedes, no sé, con sus Motorolas sí pueden hacer lo mismo. Me dan pena”, agregó en el video. La publicación rápidamente se volvió viral y provocó repudio por su actitud y hasta la acusaron de “subirse a un pony”, “clasista” y de “ostentar”.

Frente a los mensajes negativos que recibió, Marisol salió a pedir disculpas por los desagradables comentarios. “Voy a hacer esta historia muy rápido porque, en realidad, no quiero hablar del tema. Quería pedir disculpas a todos, a todos, y de todo corazón, a todas las personas que pude haber lastimado con mis dichos anteriores. No soy una persona clasista, creída ni subida al pony. Hablé desde mi ira que siempre digo que es lo que no me gusta de mí”, fueron las palabras de la novia de Martín.

A pesar de su pedido de disculpas, en las redes sociales no la perdonaron y hasta los fanáticos de El Chino no mostraron su apoyo a Marisol.