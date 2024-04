La contundente opinión de Mariano Peluffo sobre la nueva edición de Gran Hermano: ¿por qué decidió no estar?

Cada vez que se hace referencia a Gran Hermano, aparecen en la mente de quienes lo siguen hace años los nombres de aquellos que formaron parte del programa. Sin dudas, uno de los que resuena es el de Mariano Peluffo, quien lideró el ciclo desde 2001 hasta 2012 y también participó en diversos programas dedicados a analizar la estrategia y vida de los participantes dentro de la casa.

Sobre el fin de ese vínculo laboral y cómo ve la edición Gran Hermano 2024, el conductor opinó en una entrevista que dio a LAM por América TV.

Mariano Peluffo conduce "Relatoras argentinas" (Foto: TV Pública)

“Soy un televidente que lo mira cada tanto, porque lo ven mis hijas, lo está conduciendo un colega de la radio y amigo, y no lo sigo tanto. No me sé el nombre de los personajes, no estoy tan en tema. No estoy metido, entonces parece que si hablo me quiero colgar de algo que hice antes y nada más lejos. Prefiero no”, se atajó Peluffo en el arranque de la nota.

El conductor habló de la excelente relación con su ex y madre de sus tres hijas

Sobre su trabajo para el reality, Peluffo sostuvo: “Fue una etapa hermosa, a mí me encantó y estoy en otra etapa diferente, estoy en otro canal súper contento. No tengo nada interesante para aportarle a la causa GH”.

El presente de Mariano Peluffo lejos de Gran Hermano

“Me parece que es un formato súper exitoso y el éxito hoy te define. Algo que funciona bien vive y algo que no, no. Me parece que está buenísimo porque es el laburo de un montón de gente, así que estoy contento por lo bien que le va”, manifestó Mariano Peluffo en relación a la actualidad del reality.

Luego concluyó: “Tengo un montón de amigos que trabajan ahí de toda la vida. Santi es un gran profesional que está en un gran momento: está en el programa más escuchado de la radio y en el más visto de la tele. ¿Qué le puedo aportar? Nada”. Contundente y generoso Mariano no se olvidó de destacar a su colega Santiago del Moro, actual conductor del ciclo.