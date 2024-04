El gesto insinuante de Rosina con Joel que desató rumores de romance

Rosina y Joel fueron dos participantes de la edición de Gran Hermano 2024. Aunque nunca se lo dijeron al resto de sus compañeros, ellos se conocían antes de la competencia y habían tenido una fugaz relación amorosa. Al reencontrarse en la casa mostraron que aún tenían sentimientos, pero lo mantuvieron oculto.

Una vez fuera de la casa, Rosina y Joel se volvieron a encontrar, aunque en ningún momento volvieron a hablar de su pasado como pareja. Hasta que durante la gala de nominación, ambos se encontraban en el estudio y hubo un gesto que llamó la atención de la audiencia.

Joel y Rosina en la casa de Gran Hermano 2024

Cuando enfocaron a los exparticipantes del reality, Rosina tenía la mano sobre la pierna de Joel, y cuando notó que la cámara se acercaba, la sacó rápidamente. El video se volvió viral en Twitter y los usuarios comenzaron a especular sobre un posible acercamiento entre ellos.

Frente a la explosión de rumores entre Rosina y Joel, al día siguiente de la gala de nominación, Rosina se presentó a All Access, el programa de streaming conducido por Diego Poggi sobre Gran Hermano, y le comentaron a la uruguaya que en el chat en vivo había spam de preguntas sobre Joel, como “¿Cuándo vas a blanquear con Joel?”.

Rosina se mostró cansada por los cuestionamientos de las redes sociales y respondió: “¿Yo? No, pero nada que ver. ¿Blanquear qué? No, chicos. No hay nada que blanquear con Joe. Me encanta porque sacan conclusiones de cualquier cosa, pero no, ni ahí”.

Furia habló sobre su relación con Rosina de Gran Hermano 2024

Hace tres semanas que salió Rosina de la casa de Gran Hermano 2024, y Furia la recordó y habló sobre una supuesta rivalidad entre ellas: “No tiene bronca conmigo, pero éramos como rivales: las dos somos muy expresivas, bailarinas y llamamos mucho la atención. Y capaz conmigo se sintió opacada. Me molestaba que cada vez que me gustaba un pibe, ella se ponía al lado como para sacármelo”.