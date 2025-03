Cristian Castro hizo una inesperada confesión sobre lo que está haciendo en Córdoba

En los últimos días, Cristian Castro realizó una inesperada confesión sobre lo que está haciendo en Córdoba, donde vive junto a su pareja. En este sentido, la estrella musical reveló detalles sobre su estadía en la provincia.

El cantante contó que está terminando sus estudios del nivel secundario en Córdoba. Aunque no reveló muchos detalles al respecto, señaló que se trata de un aspecto truncado por su agitada carrera artística. “No hace mucho que estoy tras las letras del secundario. La verdad es que me fui de gira y ya nunca volví”, confesó.

Además, sostuvo que esta etapa de su vida lo ayudará a ser mejor persona y a alcanzar estabilidad emocional. “Estoy volviendo al colegio a terminar el secundario. Me gusta mucho el reencuentro con el estudio, que ya lo venía sembrando desde que estuve en Uruguay y ahora acá en Argentina, en Córdoba”, indicó.