Claudia Villafañe y Jorge Taiana compartieron su primera foto romántica y despertaron rumores: ¿se viene el casamiento?

La reconocida empresaria y exesposa de Diego Maradona, Claudia Villafañe, y Jorge Taiana han causado revuelo en las redes sociales después de que él compartiera una foto en sus historias de Instagram sosteniendo la mano de ella, quien lucía un anillo en su dedo anular. Este gesto romántico ha desatado especulaciones sobre un posible compromiso después de más de 20 años de relación.

La noticia se dio a conocer en el programa “El Impertinente”, conducido por Tomás Dente, donde se lanzó la versión de que la pareja podría estar planeando su boda después de dos décadas de amor. La periodista Noelia Santone, en el mismo programa, resaltó la rareza de que la pareja siempre ha sido reacia a fotografiarse juntos y a hablar abiertamente sobre su relación.

La foto que despertó el rumor de compromiso entre Claudia Villafañe y Jorge Taiana. Foto: Instagram

Santone enfatizó que esta foto romántica con las manos entrelazadas, mostrando las alianzas, fue algo programado y que Claudia Villafañe lleva un tiempo usando la mencionada alianza. Según la periodista, se trata de una joya de gran valor.

¿Qué dijeron los protagonistas?

A pesar de que la fotografía despertó rumores de casamiento, tanto Claudia Villafañe como Jorge Taiana salieron al paso de los supuestos y aclararon la situación en entrevistas con Teleshow.

Jorge Taiana y Claudia Villafañe están juntos hace 20 años. Foto: Web

Claudia desmintió categóricamente los rumores de compromiso, explicando que la foto fue compartida como parte de un saludo de cumpleaños por parte de Jorge Taiana: “No sé de dónde sacaron eso… No entiendo nada. Me escribió por mi cumple. Lo inventan, ustedes son los primeros en preguntarme. Solo me saludó por mi cumple”, aclaró la empresaria.

Por su parte, Jorge Taiana también negó cualquier compromiso inminente, señalando que la publicación simplemente era un saludo de cumpleaños y que no tienen planes de casarse por el momento: “¿Qué no se entiende de la publicación? Dice ‘feliz cumpleaños’”, sentenció Taiana, desmintiendo así los crecientes rumores sobre un posible casamiento.