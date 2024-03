Gianinna Maradona le dedicó un emotivo mensaje a Dalma por el Día de los Hermanos: “Hasta que nos volvamos a encontrar con él”

El 4 de marzo se celebra el Día de los Hermanos o la Hermandad. Para festejarlo muchos famosos decidieron postear imágenes y textos en redes para homenajear a sus hermanos. Dalma y Gianinna, hijas de Diego Maradona y Claudia Villafañe, no se quedaron atrás y fueron de la partida.

Gianinna, la menor de las hermanas Maradona, fue quien tomó la iniciativa. En su cuenta de Instagram, con más de 1,3 millones de seguidores, escribió: “No tengo recuerdos de mi infancia sin vos, me compartiste tu mundo y me enseñaste mucho más de lo que te puedas imaginar. En mis risas y mis tristezas, en cada etapa de mi vida, mi más fiel soldado. Mi sis, mi dupla, la concentración en persona, mi medio limón, mi guía, mi refugio absoluto, mi cable a tierra, mi FARO”.

Las hermanas Maradona. Foto: instagra

Desbordada de amor y admiración por su hermana mayor, Gianinna siguió: “Te admiro cada día un poco más! Agradezco tenerte bien cerquita desde y para siempre! Gracias por seguir cuidándome como si fuese tu bebé, gracias por tu acidez que me hace estallar una y otra vez, gracias por no compartir pero bancarme a morir. Gracias por defenderme hasta de mí misma, por apagar mis sombras, abrazar mis caprichos. Te lo digo una vez más: Gracias por SER mi hermana, mi persona, la mejor tía/madrina para mi hijo, por permitirme ser la tía que quiero ser de tus hijas, la que lee mis miradas, mi cómplice de tentadas”.

Las hermanas Maradona. Foto: Instagram

Y para concluir con su tierna reflexión para Dalma, cerró: “TE AMO TITI! Soy muy feliz de compartir mi vida de tu mano! GRACIAS, GRACIAS y más GRACIAS! You & me until the end, hasta que nos volvamos a encontrar con el! TE AMO!”

La respuesta de Dalma al tierno mensaje de Gianinna Maradona

Dalma Maradona no se quedó atrás y también compartió el amor por Gianinna en redes. Publicó una serie de historias de Instagram con fotos juntas y el siguiente mensaje: “Feliz día al mejor regalo que me hicieron el babu y la tata. La que ama sin medidas.”

Para concluir compartió divertida: “La peor influencia para mis hijas que ahora solo quieren zapatillas Balenciaga, perrear y tomar fernet”.