Dalma Maradona se comunicó con Diego a través de una médium: los detalles de la experiencia

El 25 de noviembre de 2020 falleció Diego Armando Maradona, uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol mundial y uno de los ídolos populares más relevantes que tuvo nuestro país. A tres años y siete meses de su muerte, continúa en la memoria de millones de fanáticos y de sus seres queridos.

Diego Maradona en el recuerdo de los hinchas del fútbol

Dalma Maradona, la hija mayor de Diego, tiene 37 años y a casi cuatro años de la muerte de su papá contó que tuvo una sesión espiritista con una médium para contactarse con él y reveló cómo le fue en “Ángel responde”, el programa de streaming de Bondi Live.

Dalma Maradona, la primera hija de Diego Foto: vía país collae

Dalma Maradona contó detalles de su contacto con Diego a través de una sesión espiritista

“Fui y me fue muy bien, fue muy hermoso lo que sucedió”, comentó Dalma Maradona, y luego habló sobre sus creencias: “De hecho, yo siempre creí en esas cosas desde muy chiquita, y obviamente, después de lo de mi papá más todavía, pero antes, siempre sentía que tenía una percepción que no tenían los demás”.

“Cuando sucedió lo de mi papá, dije: ‘bueno, quiero ver qué pasa’, porque también a mi hija mayor le sucedían cosas que no sabía cómo ayudarla”, explicó Dalma, y aseguró: “Fui y me fue increíble, fue hermosísimo”. Además, explicó que fue antes de que se cumpliría un año del fallecimiento de Diego: “Todavía me cuesta lo que pasó con mi papá. Tengo entendido lo que pasó, pero cuesta mucho decirlo”.

Dalma contó su experiencia al contactarse con su papá, Diego Maradona, a través de una médium Foto: Archivo

Luego, contó cómo dio con la médium: “Me contactaron con una mujer, no importa quién. Fue una persona muy cercana que me dijo: ‘vos y tu hermana tienen que ir a conocer a esta mujer’. Como yo confío en esa persona y le pasó algo parecido con un familiar, dije: ‘bueno, lo intento’”.

De todas maneras, Dalma comentó que tenía algunos prejuicios: “Pensaba: ‘qué sé yo si es verdad o no, de mí puede saber todo’. Pero había cosas que no había manera, eran muy privadas y que en ningún lado las podías encontrar. Ella es muy genia y me fue muy bien”.