Gran Hermano: la sobrina de Romina acusó de una campaña sucia contra la concursante y Coti le paró el carro.

Gran Hermano está siendo un éxito total y con más de 20 puntos de rating en cada emisión, la producción está más que satisfecha con lo que está pasando alrededor del programa. Sin dudas, desde su comienzo el 17 de octubre que el reality show se convirtió en uno de los temas más hablados de las redes sociales y de la mayoría de los medios de comunicación.

Intentando postergar lo más que se pueda el fin del programa, desde la producción tuvieron la idea de que ingresaran familiares de los concursantes. Es decir, por cada uno de los participantes, entraría un familiar y se irían yendo por nominación de la casa y, luego, por la votación del público.

Los concursantes junto a sus familiares. Foto: Captura

El último familiar en abandonar la casa lo hará el próximo martes y será quien le pase el liderazgo al concursante. Quienes ingresaron fueron: Fabián, sobrino de Romina Uhrig; Valentina, hermana de Marcos Ginocchio; Camila, hermana de Julieta Poggio; Florencia, hermana de Camila Lattanzio; Rodolfo, padre de Nacho Castañares y Gladys, madre de Lucila “La Tora” Villar.

Furia tras la eliminación del sobrino de Romina

Los familiares ingresaron a la casa el lunes 20 y el miércoles 22 todos los integrantes de la casa tuvieron que nominar para decidir cuál debía abandonar la casa ese mismo día. Fue Fabián, el sobrino de Romina, quien obtuvo 12 puntos. Si bien la exdiputada esperaba poder ver a sus hijas, tener a un familiar cercano la recargó de energía y que sea el primer eliminado fue duro para ella.

Al día siguiente, en A la Barbarossa, el programa de la mañana de Telefe conducido por Georgina Barbarossa, entrevistaron a Abril, la sobrina de Romina. Sin embargo, una soberbia actitud de la joven que estaba en el móvil sorprendió a todos en el estudio.

Quien tenía la palabra era Pía Shaw, una de las panelistas, cuando la joven lanza: “Quería terminar de hablar. Pedí por favor que no me interrumpieran”, dijo, dejando a todos boquiabiertos. Luego, a modo de chiste fue Robertito quien le hizo un pedido a Abril: “Ahora te pedimos la palabra porque vamos a hablar nosotros. Pía contestale a Abril”.

Coti Romero, lapidaria con la sobrina de Romina

La periodista no quiso sumarse al juego y rápidamente quien tomó la palabra fue Coti Romero. La correntina estaba de invitada y no se calló nada: “Es un juego. Por el hecho de que vos decis ‘¿cómo me van a votar? Siendo que tenían una afinidad conmigo’. Entonces no entres al juego directamente”.

“Aparte, los tapes no están mal editados. O de última, si están mal editados, tampoco pasaron la cantidad de veces que Romina habló mal de mi”, lanzó lapidaria la exparticipante. Rápidamente, Abril quiso contestarle, pero la correntina la fulminó: “Dejame hablar porque vos dijiste que te deje hablar, y yo te deje hablar”.

“Me parece una falta de respeto que una persona que no tiene nada que ver con el medio, venga a hablarnos así a las personas que estamos acá sentadas en la mesa y que trabajan de esto. Hablo de Pía, hablo de Noe, hablo de todos los que están acá”, sostuvo enojada tras la chicana potenciada por el resto del estudio.