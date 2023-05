Tomás Holder denunció que están “haciendo fortunas” con su video sexual y disparó contra “La Tana”

Hace unos días, la viralización de un video sexual protagonizado por el ex Gran Hermano Tomás Holder, junto con una creadora de contenido para Only Fans, puso al rosarino como tema tendencia en todas las redes sociales y portales de noticias. Ahora, lejos de dar el asunto por terminado, el ex participante del reality anunció que tomará medidas legales para evitar que sigan usando su imagen.

En un principio, Holder no se mostró afectado por la exposición y, lejos de enojarse, expresó que su cuerpo “es arte” y sólo le preocupaba que sus fans de menor edad accedieran al video. “Es sexo, es normal. Sí por ahí me molesta que, al tener seguidores más chicos, vean eso”.

Sin embargo, el rosarino cambió su postura. Luego de que su imagen manteniendo relaciones sexuales con una joven conocida como “La Tana” recorriera portales de noticias y programas televisivos, Holder se quejó de que hay personas haciendo dinero con eso.

¿QUé dijo tomás holder sobre la difusión de su video?

En la misma línea, el influencer fitness criticó al programa LAM, conducido por Ángel de Brito, por mostrar imágenes suyas sin su consentimiento y cuestionó a la joven del video, acusándola de buscar fama con el video filtrado.

Para mostrar que va en serio, Holder subió en sus redes sociales una imagen de la denuncia que hizo, en la que se consigna que inició acciones legales por “difusión no autorizada de imágenes y grabaciones íntimas”.

La denuncia de Holder Foto: @tomasholder_

EL VIDEO ÍNTIMO DE TOMÁS HOLDER QUE SE FILTRÓ

Holder tomó protagonismo en las últimas semanas por ser uno de los primeros confirmados para el Bailando 2023. Pero volvió a ser noticia, esta vez por un video íntimo que dio qué hablar en redes sociales y su nombre fue tendencia en Twitter.

El video dura un minuto y 33 segundos y en él se puede ver al tiktoker en pleno acto sexual con una joven en la cama. El influencer rosarino filma con el celular y se preocupa por hacer las mejores tomas del momento íntimo.

Muchos jóvenes recibieron el video de Holder y lo reenviaron a través de WhatsApp, fue así que en pocas horas se viralizó y en las redes comenzaron a circular memes al respecto.