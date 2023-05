El video de Agustina La Tana, la protagonista del video hot con Tomás Holder, en el que baila con lencería de cuero

Los paparazzi que siguieron con atención cada escena de “Gran Hermano” tienen un nuevo personaje en la mira. Se trata de Agustina La Tana, que protagonizó un video junto a Tomás Holder y pide una importante suma de dinero por ese material.

Mientras tanto, el exparticipante del reality, sostiene que él no tuvo nada que ver con la viralización de ese clip íntimo en el que está teniendo relaciones.

Habló la joven que aparece en el video sexual con Tomás Holder. Foto: @aguztana

El video apareció y se viralizó en cuestión de segundos, pero no es el único clip hot de Agustina La Tana. Ella misma se ocupa de postear en sus redes sociales videos subidos de tono. En uno de ellos la modelo está lookeada con un arnés y se tapa los pezones con dos cintas cruzadas para evitar la censura.

La historia detrás del video de Agustina La Tana y Tomás Holder

El video que hizo famosa a Agustina La Tana se hizo viral en Twitter. Dura un minuto y medio y ambos sostienen el celular con el que grabaron ese clip.

Agus La Tana Foto: Instagram

Según Agustina La Tana, la intención fue vender el video a sus seguidores. “Estuve cuatro días en su departamento, conectamos muy bien y la pasamos muy rico. En esos cuatro días de convivencia la pasamos terriblemente rico. Hicimos contenido para ustedes... Bueno, para mí y para él, pero lo comparto con ustedes...¿Quieren ver?”, había dicho la modelo en sus redes sociales.

Agus La Tana Foto: Instagram

Devenida influencer, la joven incluyó en sus posteos un link para que los usuarios le depositen $2.750 para recibir ese video. Holder, por su parte, no se hizo cargo del tema. Y también usó las redes sociales para comunicarse con sus fans.

Agus La Tana Foto: Instagram

“¿Qué onda, gente? Quería salir a aclarar un par de cosas, más que nada por lo que me estuvo llegando. Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí. No subiría algo así”, expresó en forma contundente.