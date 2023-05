La confesión de Agustina La Tana, la protagonista del video hot con Tomás Holder: “Mi cuerpo es arte”

Tomás Holder se convirtió en unas de las personalidades que más trasciende en las redes sociales desde su paso por Gran Hermano. El joven cuenta con 1 millón de seguidores, quienes, a diario, están atentos a cada una de las publicaciones que comparte y en donde muestra

Tomás Holder ¿de nuevo enamorado? Foto: @tomasholder_

Ahora, Tomás quedó en boca de todos luego que se viralizara un video hot en internet que lo tiene como protagonista. Por su parte, el ex participante del reconocido reality aseguró que no fue él quién lo compartió en las redes. Sin embargo, no se mostró molesto al respecto.

“¿Me molesta? No. A mí no me molesta porque siempre dije que para mí, mi cuerpo es arte. Es un cuerpo humano, no hay nada raro. Es sexo. Es algo normal”, agregó Holder con respecto a la filtración del material en internet. “Sí quizás me molesta que al tener seguidores más chicos, que vean eso, de mi parte, no me hace sentir del todo cómodo”, aclaró, antes de que saliera a la luz el nombre de la chica que sale en el video.

Agus La Tana es muy popular en las redes sociales. Foto: Instagram

Agustina La Tana hizo polémicas declaraciones tras ser vinculada con Tomás Holder

En este sentido, la joven que también fue protagonista en el video de alto voltaje conocida como Agustina La Tana también hizo sus declaraciones a través de su cuenta personal en Instagram y generó todo tipo de sensaciones en la red social.

La joven que protagonizó el video hot con Tomás Holder hizo polémicas declaraciones al respecto. Foto: Agustina La tana

“Me dejó el anillo de cuero enamorado”, escribió Agustina en una foto estilo selfie de sí misma que compartió mediante las historias y donde se la pudo ver sentada en el asiento de un auto luciendo un top de manga corta negro a la altura del esternón.

Habló la joven que aparece en el video sexual con Tomás Holder. Foto: @aguztana

La prenda contó con una estampa en amarillo y leyendas rojas a lo largo de todo su diseño. Además, la confección tenía una abertura en medio y unos ganchos medianos de ropa que le dio un toque rockero a todo el look.