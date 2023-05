Habló Agustina “La Tana”, la joven que grabó su encuentro íntimo con Tomás Holder: “La pasamos bomba y pintó”

El video sexual de Tomás Holder se viralizó muy rápido en las redes sociales, pero parece que al rosarino no le molestó esta filtración, al igual que a Aguz La Tana, la joven que se ve en el video. Es más, ella redobló la apuesta y contó detalles del encuentro íntimo: “La pasamos terriblemente rico”.

A través de Instagram, @aguztana compartió una serie de historias y aclaró como se conocieron con Holder: el video no es de ahora, “pasó hace dos meses y pico ya”, aseguró y aclaró: “Estoy de novia”.

Al mismo tiempo, contó que con el exGH se conocieron en una fiesta y que ella no lo seguía en las redes, pero el rosarino la logró contactar. “Me di cuenta de que no es para nada como se muestra en las redes. Es un ser re dulce y bueno”, escribió Aguz, y luego, al responder preguntas de sus seguidores, aclaró algunas cosas: “Es un amor, es un divino, pero cada uno estaba para diferentes cosas. Cada uno tenía un rumbo diferente”.

“Nos vimos, la pasamos bomba y pintó. Yo no hago encuentros por guita”, remarcó la joven, y detalló que convivieron cuatro días: “La pasamos terriblemente rico”. Además, aclaró que hicieron el video para ellos: “Me dejó el anillo de cuero enamorado”, dijo sin vueltas la influencer.

La reacción de Tomás Holder al enterarse sobre la filtración de su video sexual

Lejos de la incomodidad o el pudor, el influencer de 22 años no afrontó la viralización como un problema. Por el contrario, se jactó de ciertas publicaciones humorísticas sobre el material.

Uno de los streamers que acompañó a Holder en su salida nocturna le avisó: “¡Vieron tu video recién! ¿Cómo es?”. Entonces, el tiktoker rosarino gritó con entusiasmo e imitó sus movimientos cuando tuvo sexo y se filmó con un teléfono celular.

