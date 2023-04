Internaron a Tomás Holder en Rosario: “Es peligroso para el corazón y la cabeza”

Mientras otros disfrutaban de la noche en un boliche o restaurante, Tomás Holder tuvo un destino inesperado, ya que este sábado lo internaron en Rosario. El exparticipante de “Gran Hermano” confirmó que su problema “es muy peligroso tanto para el corazón como para la cabeza” y al día siguiente explicó los detalles del caso.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el influencer de 22 años publicó varias fotos mientras estaba hospitalizado. “Quédense tranquilos que estoy con médicos súper buenos”, aclaró en sus historias.

Así como entró a la guardia a la noche, Holder recibió el alta hospitalaria este domingo y apagó las alarmas que había encendido. Acompañado por su madre Gisela Gordillo, se mostró de buen ánimo y ambos fueron a almorzar.

“Gracias a toda la gente linda que me bancó. Los amo, guachos”, manifestó el ex “Gran Hermano” en un video. De esta manera confirmó que el mal momento pasó y ya quedó “fuera de riesgo”.

Holder pasó varias horas hospitalizado por precaución. Foto: @tomasholder_

Luego de la breve internación, el influencer aseveró que “hay Holder para rato”. Horas más tarde anunció su participación como invitado a un programa de stream.

¿Por qué internaron a Tomás Holder en Rosario?

A través de redes sociales, Tomás Holder reveló que fue a la guardia en un centro de salud de Rosario. Cuando lo atendieron, detectaron una “alteración” del funcionamiento del riñón.

Holder se dedicó al culturismo antes de su ingreso a "Gran Hermano".

Según su explicación, el ex “Gran Hermano” tuvo que pagar la factura por exceso de actividad física. “Hace 8 meses que no voy al gimnnasio, no entreno ni nada. Fui a jugar dos partidos de fútbol seguidos y me hizo muy mal”, explicó el joven de 22 años.

Holder precisó que los análisis revelaron un exceso de la enzima CPK. Luego recordó que en 2021 ya se había sometido a estudios que arrojaron números incluso mayores que los de este sábado, de modo que pasó la noche internado para abordar la situación.