Tomás Holder habló a corazón abierto: enamorado de “Valentina”, ¿Marcos Ginocchio tiene que preocuparse?

Luego del susto que provocó entre sus seguidores al ser internado en Rosario, Tomás Holder volvió a Buenos Aires y en el viaje respondió preguntas en Instagram: ¿el exGran Hermano está nuevamente enamorado? Todo indicaría que sí, pero el mediático no dio detalles de su nuevo amor, solo el nombre.

Al influencer le detectaron una “alteración” del funcionamiento del riñón, y por eso estuvo internado; el joven entró el sábado por la noche, y el domingo ya recibió el alta. Después de disfrutar de sus afectos en Rosario, el exparticipante de GH volvió a CABA y en el viaje aprovechó para responder algunas preguntas.

“Valentina” ¿la nueva novia de Tomás Holder?

Un usuario le preguntó a Holder a quién extrañaba, ya que sus historias estaban siendo algo “melancólicas”, y el influencer respondió con un simple “cómo me conocen”. Pero no quedó ahí, ya que insistieron: “¿Alguna chica en tu vida?”, y él dijo que sí, sumando un corazón rojo.

Tomás Holder ¿de nuevo enamorado? Foto: @tomasholder_

Otro usuario consultó si “¿estás enamorado? ¿o solamente estás con alguien para un rato?”, y el rosarino respondió: “Lo estoy...”. Después sumó un nombre: Valentina, y aseguró que es “una persona maravillosa que sin dudas todos querrían en su vida, sensible, buena, atenta, y superamorosa”.

Si bien Holder no dio muchos detalles de quién es esta mujer, podría tratarse de la hermana de Marcos Ginocchio, y esta no sería la primera vez que el rosarino se “tira el lance” con la salteña. Por el momento, esto no es posible ya que Valentina está muy feliz recorriendo el país junto a Alex, su pareja francesa.

¿POR QUÉ INTERNARON A TOMÁS HOLDER EN ROSARIO?

A través de redes sociales, Tomás Holder reveló que fue a la guardia en un centro de salud de Rosario. Cuando lo atendieron, detectaron una “alteración” del funcionamiento del riñón.

Según su explicación, el ex “Gran Hermano” tuvo que pagar la factura por exceso de actividad física. “Hace 8 meses que no voy al gimnnasio, no entreno ni nada. Fui a jugar dos partidos de fútbol seguidos y me hizo muy mal”, explicó el joven de 22 años.

Holder precisó que los análisis revelaron un exceso de la enzima CPK. Luego recordó que en 2021 ya se había sometido a estudios que arrojaron números incluso mayores que los de este sábado, de modo que pasó la noche internado para abordar la situación.