Alex Caniggia criticó a Lola y Yanina Latorre lo cruzó: “Avísenle a este maleducado que sus padres...”

Alex Caniggia vuelve a ser noticia. Esta vez debido al cruce que protagonizó en redes sociales con Yanina Latorre, tras la presentación de Lola, la hija de la panelista, en el Bailando 2023.

Es que la hija de la panelista bailó un mashup al ritmo de Britney Spears e incluso durante la coreografía se animó a un cambio de look. Primero lució un traje negro y al final deslumbró con un look rojo.

Sobre la devolución de Lola, Ángel le puso un 7. Moria le dio un 8 y Polino concluyó con un 4, sumando un total de 19 puntos y quedando entre los puntajes más altos, a la espera de conocer el voto secreto de Pampita.

Sin embargo, el hermano de Charlotte Caniggia no quedó muy satisfecho ni con el baile ni con los resultados. Todo se desencadenó después de que Alex Caniggia optara por criticar a Lola Latorre en las redes sociales tras su primera aparición en el programa de baile. Con una crítica afilada, el hijo de Mariana Nannis escribió: “¿Quién es? La hija de puntita y de la cornuda mundial”.

La contundente respuesta de Yanina Latorre

Después de leer lo que Alex había publicado en Twitter - Ahora X -, Yanina Latorre no se quedó callada y salió en defensa de su hija Lola. La panelista utilizó la misma red social y le respondió a Caniggia: “Avísenle a este maleducado que sus padres la aman”.

Latorre también agregó: “Le dan bola. No la dejan tirada y le dieron mucha educación. Algo que a este inútil nadie le dio”.

El cruce entre Yanina Latorre y Alex Caniggia. Foto: Captura de pantalla

Todo esto haciendo referencia a los problemas que tiene Alex con Mariana Nannis, quien lo desalojó de su departamento antes de que naciera Venezia, además de los dichos de Charlotte Caniggia en la pista, hablando sobre los problemas familiares.

Sin embargo, Alex no se quedó callado y le respondió a Yanina. “El padre se la come toda y no dice nada. La madre se arrodilla para estar en algún programa acomodada. Ahora la hija se hace la que baila y está enyesada. Y de tanto pegarle a los Tower me queda (emoji de berenjena) acalambrada”, explicó.