Desde la playa, Karol G incendió Instagram con una microbikini blanca y verde lima

Karol G no solo conquistó corazones en su concierto del pasado 26 de abril en el Estadio Vélez, sino que también pareció desafiar al mismísimo clima. Tras varios días de lluvias en Buenos Aires, la artista colombiana desplegó su magia musical y logró ahuyentar las tormentas para beneplácito de las 50 mil almas que vibraron con su reggaetón.

Karol G en Velez Foto: web

“Vamos a brindar porque no llovió”, exclamó Karol G ya entrada la noche, cuando el show ya había superado las dos horas de duración. “Mi mamá le prendió no sé cuántas velas a no sé quién y funcionó”, agregó con humor, dando un toque de misticismo a una noche que ya transcurría como una intensa comunión entre artista y público.

Karol G en Velez Foto: web

La presentación de la cantante llegó a Argentina en el marco de su gira internacional “Mañana será bonito”, que además de la fecha del viernes también incluyó una el día siguiente. Karol G encendió el escenario con su ritmo contagioso y su energía arrolladora.

Karol G desafió a la lluvia en Buenos Aires Foto: Evweb Asociaciones médicas digitales

La Joaqui fue la encargada de abrir la noche, calentando la previa y encendiendo la expectativa del público que esperaba ansioso la aparición de Karol G. Uno de los momentos más especiales del show llegó cuando Karol G invitó al escenario a Nathy Peluso, una de las artistas argentinas más populares del momento. Juntas, interpretaron a dúo el hit “Gato Malo”.

Como parte de la gira, la cantante colombiana también se presentó en Santo Domingo el 15 y 16 de marzo. De esta manera, Karol G aprovechó su visita a la capital de República Dominicana para disfrutar la belleza de sus plazas.

La infartante foto de Karol G desde República Dominicana. Foto: desconocido

Así fue como volvió a encender las redes sociales con sensuales imágenes en microbikini. En las imágenes, que Karol G compartió en sus historias de Instagram, se la ve posando en una playa con un diminuto microbikini blanco y verde lima, para la parte de arriba y la de abajo, respectivamente.

Karol G calentó la arena dominicana Foto: instagram

La artista colombiana acompaña las fotos con la expresión en portugués “Meu Deus”, que se traduce al español como “Oh, Dios mío”. En la imagen se la ve lookeada con una gorra blanca, lentes tornasolados con marco blanco y en su característico pelo rosa lleva dos trenzas.