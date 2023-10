Karol G se sinceró sobre los problemas que le trajo la fama: “Destruyó cosas muy especiales de mi vida”

Desde hace ya un largo tiempo, Karol G ocupa el codiciado lugar de ser una de las cantante más influyentes en la música latina contemporánea. Además de en el éxito que alcanza cada uno de sus lanzamientos, esto quedó demostrado una vez más en la noche de los Premios Latin Billboard 2023. En la gala la colombiana se quedó con 5 estatuillas.

Karol G en los Billboard 2023

La importancia que tiene La Bichota en la escena es tal que hasta María Becerra manifestó su admiración por ella. La Joaqui es otra artista argentina que también le ha mostrado su cariño a través de las redes sociales.

En su cuenta de TikTok, la autora de “Mi Ex Tenía Razón” tiene más de 49 millones de seguidores. A través de esta plataforma, suele mostrar contenido exclusivo de su vida y participar en trends.

La interprete oriunda de Medellín, al igual que Feid, su pareja, ya anunció que va a dar un show en Argentina. Si bien goza de una trascendencia internacional que es innegable, la artista también reconoce que hay algunos puntos de ser una figura pública que no están para nada buenos.

Karol G en los premios MTV Foto: Instagram/MTV

Karol G habló sobre la parte que menos le gusta de ser famosa

La Bichota estuvo en una entrevista mano a mano con el periodista colombiano Carlos Ochoa, en la que habló mucho sobre su vida privada. En un momento de la charla, el presentador de televisión le pidió a la cantante que le detalle cuál es ese aspecto de ser famosa que menos disfruta.

“No me gustan los medios de comunicación, algunos”, le respondió la interprete que acaba de concluir su gira por Estados Unidos. “No me gustan los chismes, no me gusta que yo hoy podría sentarme a contarte historias y momentos personales donde una noticia falsa destruyó cosas muy especiales de mi vida”, detalló Karol G.

Karol G Foto: Instagram

Las también denominadas fake news son una triste realidad a la que muchos artistas y personajes famosos deben enfrentarse a diario y que son también contraproducentes para el círculo cercano de los músicos. Eso es algo que la interprete de “Qlona” tiene claro gracias a su propia experiencia: “Hizo mucho daño a mi familia”, explicó.

Además, la nacida en Medellín se animó a reflexionar al respecto. “Creo que de pronto ahora con tanto boom de redes sociales cualquiera se inventa una noticia para tener algo de que hablar y no tiene presente lo que puede causar una falsa noticia”, concluyó.