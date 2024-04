Una playera de estación de servicio desmintió el sueldo que se hizo viral y contó la verdad

El video de una empleada de YPF se ha vuelto viral en las redes sociales. En el mismo, la joven explica cuál es el salario de un trabajador de una estación de servicio y detalla los beneficios laborales que reciben. Las repercusiones generaron cientos de comentarios y debate sobre los bajos salarios en la Argentina.

“Me están preguntando cuánto gana un playero, así que si querés saberlo hoy es el día que te lo voy a responder”, comenzó Daiana, la joven que subió el video a su cuenta de TikTok y no imaginaba la repercusión que podría tener. “El básico de un playero hoy en día es de $700.000, más la propina, aunque yo no la cuento, porque hay días que te llevás propina y días que no”, explicó.

Una playera mostró su sueldo y generó polémica en redes sociales. Foto: TikTok: @ianinidaiana

Finalmente, señaló: “Es un buen sueldo, un buen trabajo, no me puedo quejar. Salí adelante y me cambió la vida con este trabajo. Lo que sí, sos bastante esclavo de los horarios, son horarios rotativos, son ocho horas todos los días, es un trabajo agotador, pero si me preguntas por el sueldo… Te recontra sirve”.

Aumento de precios de los combustibles en estación YPF. J(osé G Hernández/La Voz)

La novedad es que otra playera respondió al video y desmintió la información: “Sí, trabajo en YPF y a raíz de este video viral que se hizo en estos días todas las personas que me conocen me han mandado ese video y a pesar de que no cobramos un mal sueldo aunque jamás llegué a cobrar 900 lucas es un trabajo al que hay que tenerle mucho cuidado, más si estás en playa porque tenés muchas que perder”, explicó.

El nuevo video viral sobre los sueldos en YPF

Por último, agregó: “Enumero algunas: no contaminar, cargar el combustible correcto al vehículo; no pasar una tarjeta mal; cargar lo que el cliente quiere, o sea, tenés que tener oídos biónicos; tener que soportar el humor de cada persona y tantas cosas”.

Daiana, la playera del primer video, había opinado al respecto: “Gracias a Dios soy playera. A veces me pone triste no trabajar de lo que a mí me guste. El día de hoy puedo aconsejar a mi hijo de que estudie una carrera que le guste, así el día de mañana trabaja de algo que le guste”.