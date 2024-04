Es playera y reveló en TikTok cuanto gana al mes: “No tendré un título, pero tengo este recibo de sueldo”.

Daiana Ianini, una joven que tiene mas de 290 mil seguidores en TikTok, contó cuanta plata gana trabajando en una estación de servicio YPF y sorprendió a miles de usuarios “¿Ahora quieren ser todos playeros no?, dijo la tiktoker.

Cuánto gana una playera en una estación de servicio

El usuario @ianinidaniana compartió en TikTok un video mostrando su recibo de sueldo y la publicación pasó las 400 mil visitas. “Así se le responde a los haters”, agregó en la descripción y generó mucha polémica en los comentarios.

Daiana comienza el video señalando en tono irónico: “Sos playera por vaga, por no estudiar, por no tener un titulo, una carrera”, y mostró su recibo de sueldo de $902.866 pesos bailando y agregó: “¿Ahora quieren ser todos playeros no?

Una playera mostró su sueldo y generó polémica en redes sociales. Foto: TikTok: @ianinidaiana

Polémica y aclaración en otros videos

En otro video publicado en TikTok, la joven aclara: “El video del recibo de sueldo fue para todas las personas que desmerecen mi trabajo, y las que se toman el tiempo de decir cosas feas en los videos que subo”.

Además, en uno de sus videos fijados señaló: “Gracias a Dios soy playera. A veces me pone triste no trabajar de lo que a mí me guste. El día de hoy puedo aconsejar a mi hijo de que estudie una carrera que le guste, así el día de mañana trabaja de algo que le guste”.

Sin embargo, la frase que no pasó desapercibida fue la que escribió en una de las descripciones de sus videos, donde señaló: “Que loco esa gente que se ofende porq al otro le va bien, les deseo buena vida”.