Alex Caniggia mostró su fortuna en euros y en TikTok lo aniquilaron

Alex Caniggia es una de las figuras públicas que siempre da que hablar con lo que hace o dice, el famoso vive su mejor momento desde que se convirtió en padre de Venezia junto a Melody Luz, y dejan constancia de los momentos en sus redes sociales.

Alex Caniggia Foto: instagram/alexcaniggia

El hijo de Mariana Nannis tiene millones de seguidores que están pendientes de las noticias sobre su vida. Si bien hace pocos días el famoso tuvo un fuerte ida y vuelta con su mamá, después que ella le habría echado del departamento en el que vivía Alex junto a Melody antes de que naciera su hija.

El conductor acusó a su madre por medio de un video en Tiktok, pero Nannis no se quedó callada y respondió dejando en claro que su enojo era por el estado en que le entregó el departamento. Luego de haber dejado atrás la pelea mediática, el famoso volvió a generar polémica en las redes sociales.

Alex Caniggia y un video que generó enojo

Desde su cuenta de TikTok compartió un video en el que le deja un consejo financiero a sus seguidores: “Te hablo directamente desde la high society. Para vos que te quejás... la queja trae pobreza y la gratitud riqueza”.

Al finalizar el video, el famoso saca de su bolsillo un fajo de billetes de euros y tira a la cámara, lo que causó indignación entre sus seguidores que no dudaron en dejarle comentarios irónicos y en su contra por ostentar su fortuna.

Algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores son: “Si tenés mucha plata, ¿por qué no te compás un departamento? No vivas a tu vieja”; “Entonces no te quejes de que tu mamá te echó. ¿No es que tenés tanta plata? Te mudás sin chistar y listo”; “Comprate un departamento y dejá de llorar”.