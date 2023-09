Charlotte Caniggia se sinceró sobre su familia: “Está muy mal la cosa”

En su debut en el Bailando 2023, Charlotte Caniggia acaparó todas las miradas del estudio, lo cierto es que no pudo evitar hacer referencia a la interna familiar que está viviendo actualmente. La modelo se mostró angustiada por la situación y explicó que no tiene contacto con sus padres.

“Todo anda muy mal en la familia. Está muy mal la cosa, pero creo que todas las familias son un desastre. Yo por lo menos digo la verdad”, dijo la hija del “Pájaro”.

Charlotte Caniggia en la noche de miércoles del Bailando 2023

Como bien es sabido, la familia de Charlotte Caniggia se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace bastante tiempo y, por lo que parece, la relación entre todos los miembros está completamente rota. En especial por parte de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, quienes parecen haber decidido cortar el vínculo desde raíz.

Ante la pregunta sobre cuál es el problema por el que no mantiene contacto con sus padres, Charlotte respondió sin vueltas: “No hay un conflicto exacto. Mis papás se separaron y no se acercan a los hijos. No es que no me dan bola, están como en su mambo, yo qué sé. Debe ser duro separarse después de tantos años”.

Charlotte Caniggia se mostró dispuesta a reconciliarse con su familia Si bien la actitud de sus padres es bastante cuestionable, la modelo no dudó en expresar que no tendría problema en tratar las cosas. “Yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar. Estoy tratando con mi hermano, pero es difícil para nosotros”, se sinceró.

Por último, Charlotte Caniggia reconoció que le afecta bastante que sus padres no se comuniquen con ella: “Me gustaría que me escriban. Que me digan ‘hola hija, estoy orgulloso de vos’”.

Charlotte presentó a su novio en el Bailando

Charlotte Caniggia regresó este miércoles al Bailando 2023 y con su particular humor, generó la sonrisa de Marcelo Tinelli. La joven participó en las ediciones del 2012, 2016 y 2019 y además en ShowMatch: La Academia, la versión 2021 del concurso de baile.

“Tanto tiempo, que lindo verte. Me acuerdo que la última vez que la vimos la despedimos con un dólar a 40 y ahora la recibimos con el dólar a 720″, le recordó Tinelli esperando el comentario de Charlotte que ya expresó en otras oportunidades su preocupación por la suba de la moneda extranjera.

Lo cierto es que la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis no arribó al estudio de baile sola, sino que fue acompañada por Roberto Storino Landi, su nueva pareja. Se trata de un hombre de 39 años que es oriundo de San Miguel y tiene una empresa en Miami. Sin embargo, la modelo trata de resguardar lo más posible su relación y mantenerla en el ámbito privado.

Roberto Storino Landi, el novio de Charlotte Caniggia

“Estoy muy bien. Es un chico muy bueno, así que muy tranquila”, relató la joven hace pocos días y destacó que en su relación prima el “perfil bajo”, al igual que su pareja. “Es muy perfil bajo, no tiene ni Instagram. ¡Me encanta! Amo los chicos que no suben nada, que no tienen Instagram. Me atrae ese tipo de hombre”, aseguró Caniggia.