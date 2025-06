Tras los rumores de romance con Alex Caniggia, Charlotte Caniggia apuntó contra Majo Martino: “La verdad que...”

Tras la filtración de los mensajes privados que evidencian el amor entre Majo Martino y Alex Caniggia luego de su separación de Melody Luz, Charlotte Caniggia no se quedó callada.

Salieron a la luz los íntimos chats entre Alex Caniggia y Majo Martino que confirmarían los rumores de romance: “Le mandó un video”.

La mediática fue contundente al opinar sobre la panelista de “Sálvese Quien Pueda” y los crecientes rumores de un posible romance con su hermano.

Charlote Caniggia reveló qué opina de Majo Martino como cuñada

Durante el programa, Lizardo Ponce fue quien reveló el picante comentario de Charlotte Caniggia sobre Majo Martino: “¡Tremendo! Mirá lo que pone Charlotte Caniggia. Le preguntan ‘¿Te gusta Majo Martino como nueva cuñada?’, y responde: ‘La verdad es que no’”.

Acto seguido, Yanina Latorre amplió la información y citó las palabras completas de la mediática: “Dice ‘La verdad es que no. Me gustaría una chica perfil bajo y que no busque colgarse a mi hermano. Ojalá mi próxima cuñada sea buena gente, compinche y simpática’”. Frente a esto, Majo no se quedó callada y lanzó: “¡Lo dice por Melody!”.