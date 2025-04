La drástica decisión que tomó Melody Luz tras separarse de Alex Caniggia: “Me odia...”

La inesperada separación entre Melody Luz y Alex Caniggia generó un fuerte impacto tanto en el mundo del espectáculo como entre sus seguidores. La pareja, que había logrado consolidar una familia junto a la pequeña Venezia, era una de las más queridas y seguidas por el público. Su relación, marcada por momentos de ternura y complicidad, había despertado grandes expectativas, y muchos creían que durarían a pesar de las adversidades. Por eso, la noticia de su ruptura sorprendió y entristeció a quienes los acompañaron durante todo este tiempo.

Alex Caniggia y Melody Luz. Foto: captura pantalla

Sin embargo, con el paso de los días y a partir de las publicaciones que ambos comenzaron a compartir en sus redes sociales, quedó claro que la separación es un hecho firme. No se trata de una simple crisis de pareja o un distanciamiento temporal, sino de una decisión meditada y definitiva. Los mensajes y actitudes de Melody y Alex reflejan que ya no hay intención de reconciliación, y todo indica que cada uno seguirá su camino por separado.

La decisión que tomó Melody Luz tras separarse de Alex Caniggia

Mientras Alex Caniggia comparte en sus redes profundas reflexiones sobre los vínculos y el valor de la familia, Melody Luz tomó una decisión contundente que marca un antes y un después en esta nueva etapa personal. Durante su relación con Alex, se mostró muy reservada con respecto a su vida privada, especialmente en lo que respecta a su hija Venezia, cuidando al máximo su exposición pública. Sin embargo, ahora que está soltera, decidió cambiar de actitud: comenzó a mostrarse más activa en redes, con publicaciones personales y profesionales, y todo indica que está lista para aumentar su presencia mediática y volver a ocupar un rol más visible en el mundo del espectáculo.

Empezó compartiendo en sus redes su renovado aspecto, ya que, como suele suceder tras una ruptura, optó por un cambio de imagen: se modificó el peinado y el color de cabello. Más adelante, dio otro paso importante y comenzó a enfocarse de lleno en su carrera artística, promocionando con entusiasmo la obra teatral en la que está participando.

Además, compartió imágenes del detrás de escena de los ensayos, filmándose durante los entrenamientos. La bailarina mostró cómo practican los distintos trucos y no tuvo problema en exhibir también los momentos en los que algo no le sale como esperaba. “Ustedes temen que me quiebre y yo me c... de risa”, comentó con humor.

También tuvo palabras de complicidad hacia su compañero de baile, John Scoffield: “Me odia en algún punto”, confesó, luego de mostrar cómo él la sostiene y carga todo su peso sobre los hombros.