El picante apodo que le puso Alex Caniggia a Majo Martino que encendió los rumores de romance.

Melody Luz rompió el silencio sobre su separación de Alex Caniggia y no se guardó nada. Habló abiertamente de lo que vivió durante su relación con el mediático, revelando que sufrió varias infidelidades y que llegó a descubrir múltiples mensajes comprometedores. Aunque intentó perdonar en más de una ocasión, finalmente tomó la decisión de ponerle punto final a la relación.

La pareja se separó tras tres años de relación.

Uno de los primeros nombres que se mencionó tras la ruptura fue el de Majo Martino. La periodista, que coincidió con ambos en El Hotel de los Famosos, se desmarcó rápidamente de los rumores. Aseguró que entre ella y Alex no hubo ningún romance, que solo los une una amistad y que hace tiempo que no tienen contacto. El tema fue abordado en Sálvese Quien Pueda, donde incluso Caniggia envió un mensaje en vivo. El foco estuvo en un beso que él y Majo se dieron durante el reality, y que volvió a generar especulaciones.

Así la llama Alex Caniggia a Majo Martino en la intimidad

La conductora no dudó en ponerle picante al asunto y lanzó una sugerente frase que dejó a todos atentos: “Ahí hay algo más, no fue solo un besito… además me trajiste un audio”. En ese momento, Majo Martino decidió compartir el mensaje que le envió Alex Caniggia, en el que buscó bajarle el tono a sus cruces mediáticos con una de las panelistas: “Decile a Yanina que todo bien con ella, que es todo show cuando la bardeo, ella ya sabe igual, no es ninguna boluda”.

El mensaje de voz cerró con un tono más informal y directo, dirigido especialmente a la panelista. “¿Dónde está la Pandita? ¡Pandita, reportate ya Pandita!”, se escucha decir a Alex, en un intento de alivianar el clima con humor.

Frente a las preguntas sobre el particular apodo, Majo Martino no dudó en aclarar el origen con una divertida explicación: “Me dice Pandita porque el otro día subí una foto estando de viaje, me había emocionado y me quedaron los ojos negros acá… yo puse que era un Oso Panda, y de ahí me dijo Pandita”. Así, despejó cualquier tipo de especulación sobre un posible doble sentido en el mensaje de Alex.

La conversación continuó al aire y, para sorpresa de todos, Alex Caniggia envió otro mensaje en tiempo real. Sin revisarlo previamente, Majo decidió reproducirlo en vivo. “Un saludo ahí para Yani. Cómo la está rompiendo, Yani. Les mandó un beso enorme a todos y, Pandita, ¿cuándo nos vamos de viaje?”, expresó el mediático, generando nuevas risas y reacciones en el estudio.