¿Se arrepintió? Alex Caniggia confesó lo que siente por Melody Luz tras separarse: “La única...”

La historia de amor entre Alex Caniggia y Melody Luz duró tres años y con una hija en común. La pareja que se conoció en el reality “El hotel de los famosos” anunció el fin de su relación hace una semana, aunque buscan tener un buen vínculo por el bien de su beba Venezia de casi dos años.

Se separaron Alex Caniggia y Melody Luz

El anuncio de la separación fue dado por Pepe Ochoa en el canal de streaming de LAM. Luego, fue Melody Luz quien confirmó el fin de la relación: “Con Alex estamos distanciados y ninguno de los dos va a dar detalles. Espero sepan entender”.

Alex Caniggia y Melody Luz. Foto: captura pantalla Instagram.

Más tarde, Alex Caniggia dio su versión de los hechos y comentó en un video: "Melody y yo ya no salimos más, se acabó el amor, cada uno optó por tomar diferentes vías en la vida. Es una excelente madre y siempre seremos familia, porque tenemos lo más hermoso, del mundo, nuestra hija”.

Desde entonces cada uno sigue con su vida, y en redes sociales muestran los momentos que pasan con su hija y su rutina. Alex Caniggia está muy activo en Instagram, donde llamó la atención por las frases de amor que compartió.

El mensaje de Alex Caniggia para Melody Luz tras su separación

Si bien fue él quien aclaró que cada uno podía hacer lo que quería con su vida amorosa, parece ser que está arrepentido de la separación.

“Si me preguntan por ella... Te diría que no pudimos estar juntos y cambiaría de tema. Pero si me agarras un poco sensible, te diría que... Que de verdad quería estar con ella, que quería que fuera ella y nadie más”, dice la foto con una frase que compartió Alex Caniggia.

La publicación de Alex Caniggia tras separarse de Melody Luz

“Ella fue la única que hizo que estuviera dispuesto a enamorarme de sus ojos, su cabello, cada parte de ella. Te diría que la extraño, que extraño su manera de hablar”, sigue el emotivo mensaje que le dejó el mediático a su ex.

Por su parte, la bailarina se mostró en un viaje a Jujuy con sus clases de danza y no contestó a la indirecta de su ex. En cambio, si respondió a preguntas sobre su hija y la nueva adaptación a la separación.